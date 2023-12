Tomasz Kammel boi się straty pracy w TVP? Mówi, co go pociesza

Ostatnio mówi się, że wiele gwiazd TVP pożegna się z pracą. Ma to być wynik nowego rządu Donalda Tuska. Z przecieków medialnych dowiadujemy się też, że niedługo spotka nas wiele powrotów do TVP. Jak na to zapatruje się Tomasz Kammel, który jest twarzą TVP od dawna? Powiedział o tym w rozmowie z Gazeta.pl i zdradził przy okazji, jakie nastroje panują teraz na korytarzach w telewizji, Niedługo ma poprowadzić "Sylwestra Marzeń" w TVP2. Co z jego pracą w "Pytaniu na śniadanie"?

Tomasz Kammel podsumowuje zmiany w TVP

Okazuje się, że Tomasz Kammel ma sporo dystansu do tego, co się dzieje dookoła niego. Zwolnienia nie spędzają mu snu z powiek. - Jeśli chodzi o zmiany, to czuję się tak samo jak przez 27 lat. Wojciech Młynarski mi śpiewa do ucha: "Róbmy swoje". I ja jadę do przodu. Sprawdźcie w redakcji, ale wiele zarządów już tu przeżyłem. Nie jestem tu w ostatnich latach. Teraz się zmienił rynek telewizyjny. I ludzie tacy jak ja, stoją na pięciu różnych nogach. W "Pytaniu na śniadanie" nie ma czasu na rozmowy o zmianach. Jesteśmy skupieni na swojej pracy i tyle - stwierdził Kammel w rozmowie z Gazeta.pl.

Tomasz Kammel o życiu poza telewizją

Tomasz Kammel ma od dawna swoje życie poza telewizją. Ale ma kilka opcji, w które wierzy. Według niego w "Pytaniu na śniadanie" nie jest teraz niezręcznie. - Mam swój bardzo mocny kanał w internecie. Bardzo dobrze sobie daje radę. Szkolę ludzi, jeżdżę i wygłaszam różne mądrości, na których się znam. I jest moja kochana telewizja. Jeśli to się może utrzymać, to super. Ale jak cokolwiek by się miało zmienić, to dzięki Bogu, jest spokój i roboty w bród. Cokolwiek by się miało zmienić, jest spokój. Jak powiem, jak jest naprawdę, to uznasz to za PR i marketing. A my wszyscy robimy swoje. Nawet wczoraj miałem z Izą Krzan dyżur. Są zadanie do wykonania, jest oglądalność, która jest rekordowa i to tak napędza, że człowiek nie chce się koncentrować na niczym innym - wyznał Kammel.

