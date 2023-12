Paulina Rzeźniczak niebawem zostanie mamą. Żona Jakuba Rzeźniczaka relacjonuje w mediach przebieg ciąży. Razem z piłkarzem poinformowali, że spodziewają się córki. Jakub Rzeźniczak ma już jedną córkę z poprzedniego związku z Eweliną Taraszkiewicz, z którą związał się będąc w małżeństwie z Edytą Zając. W "Dzień dobry TVN" wyznał jednak, że na ten moment nie chce, by jego córki w przyszłości miały ze sobą kontakt. Piłkarz zanim związał się z Pauliną, miał burzliwe życie uczuciowe. Z relacji z Magdaleną Stępień doczekał się syna, który tragicznie zmarł 27 lipca 2022 roku na rzadkiego guza wątroby. Nie jest tajemnicą, że byli partnerzy nie rozstali się w zgodzie. Magda była na krótko przed rozwiązaniem, gdy dowiedziała się, że zostanie samodzielną mamą. Teraz żona piłkarza została zapytana o jego relację ze Stępień.

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Magdaleny Stępień

Paulina Rzeźniczak zapytana o Magdalenę Stępień. "Znałam całą prawdę"

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak nie kryli podekscytowania z faktu, że niebawem zostaną rodzicami. Żona piłkarza w pewnym momencie została zapytana o początki ich relacji i o to, czy nie widziała problemu w tym, że wiąże się z mężczyzną, który spodziewa się dziecka z inną kobietą. Celebrytka postawiła na szczerość i wyznała, że sama pochodzi z rozbitej rodziny. Rzeźniczak szybko dodał, że odszedł od ciężarnej wówczas Stępień świadomie, jeszcze przed poznaniem Pauliny. Paulina również podkreśliła, że nie weszłaby z nim w relację, zanim nie skończyłby poprzedniego związku.

Chciałam jak najlepiej dla Kuby i Magdy dziecka. Reszta się nie liczyła. Znałam całą prawdę i wiedziałam, na co się piszę. Jeżeli się tego podjęłam, najważniejsze dla mnie było, żeby on był dobrym ojcem i miał dobre relacje z byłą partnerką. Sama jestem z rozbitej rodziny, więc to rozumiem - powiedziała Paulina.

Przy okazji Paulina zapewniła, że ma pełne zaufanie do męża. Piłkarz zdecydował się nawiązać do nieżyjącego już syna. "Jest kobieta, jest dziecko, to jest zupełnie inna miłość. Ja swojego syna bardzo kochałem i do tej pory bardzo ciężko mi się na ten temat mówi, ale decyzję podjąłem wcześniej, przed poznaniem mojej obecnej żony" - powiedział Jakub. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

