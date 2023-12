Ewa Wachowicz od dawna daje się poznać jako gwiazda programów kulinarnych. Nie da się ukryć, że był to dla niej przełomowy rok. We wrześniu 2023 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Powiedziała "tak" dziennikarzowi Sławomirowi Kowalewskiemu. Do samego końca ceremonia została zachowana w sekrecie. Para wkrótce będzie celebrować pierwsze święta jako małżeństwo. Przygotowania cały czas trwają. Wachowicz opublikowała w sieci uroczy filmik.

Ewa Wachowicz jest już gotowa na święta. Pokazała przygotowania z rodziną

Ewa Wachowicz aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zyskała ponad 200 tysięcy obserwujących. Często dzieli się rodzinnymi kadrami. Niedawno pochwaliła się uroczymi momentami. Wraz z rodziną postanowiła upiec pierniczki. Cały proces został przedstawiony na jej profilu. "Nocne piernikowanie z kochanymi skrzatami" - napisała żartobliwie Ewa Wachowicz. Nie zabrakło również kadrów z domu gwiazdy. Widać, że jest już gotowa na świętowanie. Fani byli zachwyceni materiałem kobiety. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzu. "Piękny filmik, miłego dnia", "Te skrzaty już chyba trochę podrosły" - czytamy. Jedna z obserwatorek była zszokowana ogromną ilością ciastek. Ewa Wachowicz przyznała, że to dopiero pierwsza partia. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ewa Wachowicz niedawno skończyła 53 lata. Zdradziła sekret urody

Jakiś czas temu Ewa Wachowicz świętowała swoje 53. urodziny. Nie da się ukryć, że gwiazda zachwyca urodą. Warto przypomnieć, że jej kariera zaczęła się właśnie od wyborów miss w 1992, gdzie zdobyła koronę Miss Polonia. W rozmowie z "Fleszem" Wachowicz podkreśliła, że jej sekretem jest regularne dbanie o skórę. Przyznała, że nie ma drogi na skróty w pielęgnacji twarzy. - Nie jestem typem kobiety, która od wielkiego dzwonu idzie do spa, aby odgruzować urodę. Robię to regularnie. Np. nigdy w życiu nie położę się spać z makijażem. Muszę mieć nałożony krem i mój ukochany olejek arganowy - podkreśliła w wywiadzie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Ewa Wachowicz ślub utrzymywała w tajemnicy. Gościom postawiono warunek

Ewa Wachowicz Fot. Kapif