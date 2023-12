Ewel0na z "Warsaw Shore" z naturalnym wyglądem pożegnała się lata temu. Celebrytka już po pierwszych występach w show MTV zaczęła eksperymentować z medycyną estetyczną, a każdy kolejny etap jej metamorfozy był szeroko komentowany w mediach. Ewel0na przyznała w przeszłości, że robiła sobie m.in. liftingujące nici PDO, foxy eye, korektę nosa, liposukcję, wstrzykiwała kwas w podbródek i policzki oraz powiększała usta. Jeden z zabiegów okazał się jednak wyjątkowo trudny.

Ewel0na prawie straciła życie przez jeden zabieg

Ewel0na wyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post, że wskutek jednego z zabiegów dostała sepsy i mały włos nie straciła życia. - Był to zabieg liposukcji, miałam powikłania, zarażono mnie bakterią. Dostałam sepsy i prawie umarłam. Chodziłam jakby z mięsem na wierzchu, z otwartą raną. Było ciężko, po prostu - przyznała celebrytka. Co więcej, Ewel0na w trudnych chwilach nie mogła liczyć na wystarczające - w jej ocenie - wsparcie kliniki. - Zabieg odbywał się w Turcji, w klinice dość popularnej i reklamowanej przez influencerów. Sama pojechałam tam na współpracę i omal nie przypłaciłam tego życiem, choć myślałam, że jadę po nowe. Niestety, z mojej perspektywy wygląda to tak, że klinika się wypięła. A nic z tym zrobić nie można, bo Turcja nie podlega pod prawo europejskie, także nic się nie da z tym zrobić - tłumaczy.

Ewel0na cudem uszła z życiem Ewel0na fot. Instagram @ewel0na

Ewel0na ma traumatyczne doświadczenie z tureckiej klinki

To nie pierwszy raz, kiedy Ewel0na mówi o traumatycznym doświadczeniu w tureckiej klinice. Influencerka wiedziała, że coś jest nie tak, kiedy rekonwalescencja po zabiegu trwała dłużej niż zwykle. - Nie mogłam chodzić, nie mogłam jeść, nie mogłam nawet sama się załatwić. Kiedy chciałam się umyć, to potrzebowałam pomocy mojego byłego faceta. Więc sobie wyobraźcie, co czuje kobieta, którą facet musi umyć, albo, za przeproszeniem, podetrzeć jej d***ę, bo sama nie może tego zrobić. Najgorsze jest to, że jak tam leżałam, to czułam taki dziwny zapach ode mnie, ja nazywam to zapachem śmierci - wyznawała na Instagramie.

Ewel0na w 2013 roku fot. Kapif