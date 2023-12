Czarny ekran na antenie TVP. To nie awaria. Poszło o Tuska

TVP postanowiło zamanifestować swoją nieobecność na konferencji prasowej nowego premiera. Wszystko dlatego, że, jak utrzymują, nie otrzymali akredytacji na konferencję Donalda Tuska. Zamiast ją emitować, opublikowali czarny ekran z lakonicznym wpisem.

TVP wyemitowało czarny ekran. Wina Tuska

Na 19 grudnia zaplanowano konferencję Donalda Tuska. Telewizja Polska już wcześniej twierdziła, że nie otrzymała akredytacji na wydarzenie. Postanowili podkreślić swoją absencję. Na antenie TVP Info nie wyemitowali więc informacjo o tym, jak ma przebiegać konferencja. W czasie jej trwania na ekranach TVP info pojawiło się za to czarne tło z białymi napisami. "Tu miała być transmisja konferencji Premiera Donalda Tuska, na którą nie wpuszczono naszej ekipy" - mogli przeczytać widzowie serwisu. Czarna plansza jednak niebawem zniknęła i zaczęto nadawać kolejne materiały.

TVP PROTESTUJE Screen TVP INFO

TVP Info zainspirowało się stacją TVN

Wygląda na to, że TVP zainspirowało się dawnymi działaniami stacji TVN. Przypomnijmy, że TVN również emitował czarną planszę w ramach protestu. Miało to miejsce 10 lutego 2021 roku w ramach akcji "Media bez wyboru". Wówczas na ekranach TVN przez cały dzień widniała jedynie czarna plansza. Była to forma strajku. Sprzeciwiano się planom nałożenia podatku na prasę, radio i telewizję. Tego dnia tradycyjnych programów nie emitowały m.in. telewizja TVN, TVN24, Polsat News i Polsat. Przypomnijmy, że również takie portale, jak: Gazeta.pl, Onet.pl, Interia.pl, Gazeta Wyborcza, Tok FM, czy OKO.press zablokowały użytkownikom dostęp do zwykłych treści. Wszystko po to, by pokazać możliwe reperkusje działań rządu w związku z tzw. podatkiem od reklam. Działania TVP Info z 19 grudnia były jednak o wiele mniej dotkliwe. Widzowie stacji tylko przez chwilę widzieli czarną planszę. Szybko powrócono do publikacji kolejnych treści. Miało być kontrowersyjnie, ale nie wyszło.