TVP szumnie zapowiadała, jakie gwiazdy pojawią się na tegorocznym "Sylwestrze Marzeń" w Zakopanem. Na scenie, która niegdyś była oczkiem w głowie Jacka Kurskiego, wystąpią m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Viki Gabor i Zenek Martyniuk. Na próżno było ich jednak szukać na konferencji przed tym wydarzeniem. Na Foksalu pojawili się głównie prezenterzy TVP i... dzieci gwiazd. Przyczyny absencji wyjaśniał nasz informator.

Zobacz wideo Warnke komentuje zapowiadane zmiany w TVP

Konferencja przed "Sylwestrem Marzeń". Zabrakło gwiazd, byli synowie Górniak i Steczkowskiej

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że tegoroczna konferencja przed "Sylwestrem Marzeń" będzie inna niż te dotychczasowe. Do tej pory hucznie organizowano ją w telewizyjnym studiu na Woronicza. Według naszej informacji tym razem postawiono na oszczędności. Obawiano się także wpuszczenia dziennikarzy różnych redakcji do siedziby TVP w gorącym politycznie okresie. Nic nie zwiastowało jednak tego, że na konferencji w jednej z restauracji na Foksalu nie pojawią się główne gwiazdy imprezy. Wypatrzyliśmy syna Edyty Górniak, Alana Krupę, a także Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej. Była też Kajra i Sławomir, Radek Liszewski z zespołu Weekend, niezmordowany Andrzej Rosiewicz. Dobrą minę do złej gry robili obecni prezenterzy TVP, w tym przede wszystkim Tomasz Kammel.

Osoba z produkcji sylwestra TVP: Gwiazdy a to zaniemogły zdrowotnie, a to zasłoniły się innymi obowiązkami

Na konferencji udało nam się porozmawiać z człowiekiem z produkcji widowiska. Informator Plotka przyznał, że zabrakło gwiazd. "Liczyliśmy na wiele gwiazd na konferencji, w końcu to ich praca i na sylwestrze nie śpiewają za darmo. Niestety te największe a to zaniemogły zdrowotnie, a to zasłoniły się innymi obowiązkami zawodowymi. Bardzo kiepsko. Jeden z menadżerów wprost powiedział, że nie przyjdzie ze swoją gwiazdą, by oszczędzić jej niewygodnych pytań od dziennikarzy i niemiłych sytuacji" - powiedziała osoba z produkcji "Sylwestra Marzeń" w rozmowie z Plotkiem. Więcej zdjęć z konferencji przed "Sylwestrem Marzeń TVP" znajdziesz w galerii na górze strony.

