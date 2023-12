Maja Bohosiewicz i jej mąż Tomasz Kwaśniewski od jakiegoś czasu prowadzą koczowniczy tryb życia. Małżeństwo wraz z dziećmi mieszkało przez jakiś czas w Dubaju, aby później wrócić do ojczyzny. Celebrytka nie zagrzała jednak za długo miejsca w kraju nad Wisłą, oznajmiając, że wyprowadza się do Hiszpanii. Od tamtej pory regularnie relacjonuje kolejne wyprawy, przez co na jej Instagramie nie brakuje materiałów z wycieczek. Bohosiewicz i Kwaśniewski wracali niedawno ze Stanów Zjednoczonych, gdzie doszło do osobliwej sytuacji na lotnisku.

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz wyremontowała dom na patencie

Mąż Mai Bohosiewicz ma mizofonie. Celebrytka nagrała incydent na lotnisku

Z materiału Bohosiewicz dowiadujemy się, że obok pary zasiadła kobieta, która... głośno żuła gumę. To szczególnie doskwierało Kwaśniewskiemu, bowiem - jak wyznała celebrytka - cierpi on na mizofonie. Aktorka nagrała krótki filmik z oczekiwania na lot do domu, na którym widzimy grymasy na twarzy mężczyzny. "Babka obok strzela gumą, a stary ma mizofonię. Mówi, że zaraz się okoci" - czytamy na nagraniu. W kolejnej części relacji zdradziła, na czym polega zaburzenie. "Przy starym nie można jeść, jeśli on nie je, pić (bo za bardzo gulgam), rzuć gumy i wydawać dźwięków otworem gębowym, czyli jakieś takie mlaśnięcia, chrząknięcia. Po prostu dostaje szału" - przyznała.

Mąż Bohosiewicz ma mizofonie. 'Babka obok strzela gumą, a stary zaraz się okoci' Mąż Bohosiewicz ma mizofonie. 'Babka obok strzela gumą, a stary zaraz się okoci', fot. Instagram @majabohosiewicz

Mąż Mai Bohosiewicz ma mizofonie. Na czym polega to zjawisko?

Wyraz "mizofonia" pochodzi z greckich słów ("misos" oznacza nienawiść, a "phonia" to dźwięk) - czytamy w artykule naukowym "Mizofonia - przegląd badań i głównych koncepcji teoretycznych" Marty Siepsiak i Wojciecha Dragana. Określenie oznacza niską tolerancję na dźwięki, które związane są z nieprzyjemnymi doznaniami - na przykład towarzyszące oddychaniu, przełykaniu czy pociąganiu nosem. Przyczyny zjawiska nie są znane. Nie stwierdzono dotychczas genetycznego uwarunkowania tej przypadłości. Nie wiadomo, do jakiego stopnia jest ona wrodzona lub nabyta i jaką rolę w jej powstawaniu odgrywają czynniki neurobiologiczne lub poznawcze.

