Danuta Rinn od najmłodszych lat udowadniała, że jest uzdolniona muzycznie. Jeszcze jako nastolatka zaczęła śpiewać, grać w teatrze i kabarecie. Szczególną popularność przyniosła jej piosenka "Gdzie ci mężczyźni", która do dziś ma miano ogromnego hitu. Mało kto wie, że słowa utworu zostały zainspirowane wydarzeniami z życia piosenkarki. Danuta Rinn zmarła 19 grudnia 2006 roku.

Danuta Rinn nie miała szczęścia w miłości. Choć śpiewała o mężczyznach, nie powodziło się jej w relacjach

Danuta Rinn miała w swoim życiu kilku partnerów. Nie da się jednak ukryć, że gwieździe nie poszczęściło się w miłości. Pierwszym mężem artystki był Andrzej Rynduch. Niestety, mężczyzna dopuścił się wielu zdrad i ich związek się zakończył. Druga relacja Rinn również nie należała do udanych, choć Bogdan Czyżewski często towarzyszył jej na scenie. Z czasem wyszło na jaw, że kariera była dla niego ważniejsza niż żona. Danuta Rinn marzyła o tym, aby mieć dziecko, jednak jej partner nie był gotowy na taki krok. Piosenkarka wiedziała, że to czas, aby odejść. - Czasem należy takiego odstawić i jeszcze kopnąć w cztery litery. Bogdan potrafił zrobić malutką dziurkę i wypić całą krew tak, że nie zostawał ślad - mówiła w jednym z wywiadów. Danuta Rinn doczekała się jedynie córki chrzestnej, Kingi Rusin. Więcej zdjęć Danuty Rinn znajdziecie w galerii na górze strony.

Danuta Rinn miała ogromny dystans do siebie. Talent wystarczył, aby zachwycić fanów

Fani pokochali Danutę Rinn nie tylko za ogromny talent, ale również poczucie humoru i dystans do siebie. Kobieta nie zamartwiała się swoim wyglądem, a złośliwe komentarze często obracała w żart. - Miałam do wyboru: albo wykorzystać tę swoją cechę, albo zrezygnować z zawodu. (...) Po prostu zaakceptowałam siebie taką, jaką jestem - wyznała w jednej z rozmów. Takie samo podejście miała do stylizacji, w których pokazywała się na scenie. Nie przywiązywała dużej uwagi do tego, jak wyglądała. - Może dlatego nie byłam dla nikogo zagrożeniem, nie miałam nigdy zawodowych konfliktów, nie odczuwałam zawiści - zastanawiała się. Przed śmiercią Rinn zmagała się z zaawansowaną cukrzycą. Ostatnie lata spędziła w Domu Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

