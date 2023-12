Rzeźniczak nie chce, by jego córki się poznały. Ze starszą nie ma kontaktu. "Nie czuję więzi"

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak 19 grudnia gościli w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie rozmawiali z Mateusz Hładkm. Małżonkowie opowiadali o tym, jak przygotowują się do powitania na świecie wspólnego dziecka - córki, które niebawem się urodzi. Nie zabrakło jednak też pytań o inne dzieci piłkarza - nieżyjącego już Oliwiera, którego mamą była Magdalena Stępień, a także sześcioletnią Inez. Mamą dziewczynki jest Ewelina Taraszkiewicz, z którą sportowiec zdradzał pierwszą żonę - Edytę Zając.

Paulina Rzeźniczak twierdzi, że znała wszystkie sekrety Jakuba Rzeźniczaka

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak w rozmowie w "Dzień doby TVN" wspominali początki swojej znajomości. Piłkarz twierdził, że już podczas pierwszej randki wiedział, że Paulina będzie jego żoną. Już wtedy miał jej opowiedzieć wszystkie swoje sekrety.

Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Paulinę. (...) Praktycznie pierwszego wieczoru opowiedziałem jej całe swoje życie, wszystkie swoje błędy. (...) Jak się spotkaliśmy, to był taki strzał. Wszystkie karty wyłożyłem. Chciałem być szczery od początku ze swoją przyszłą żoną, bo już wtedy wiedziałem, że nią zostanie. - zapewniał.

Rzeźniczak podkreślał, że opuścił ciężarną wówczas Magdę Stępień świadomie, jeszcze przed poznaniem Pauliny. Żona piłkarza twierdziła też, że nie weszłaby w nim w relację, nim nie skończyłby poprzedniego związku. - To naturalne, kiedy jest dziecko - mówiła. Wyznała też: - Chciałam dla Kuby i dla Magdy dziecka jak najlepiej. Ja znałam całą prawdę, wiedziałam, na co się piszę. Było dla mnie naturalnym, że najważniejsze jest to, żeby on był dobrym ojcem i żeby miał dobre relacje ze swoją byłą partnerką, bo sama jestem z rozbitej rodziny, więc jak najbardziej to rozumiem.

Jakub Rzeźniczak nie ma kontaktu z córką i nie chce, by ta poznała młodszą siostrę. "Nie czuję więzi"

Niedawno informowaliśmy, że Jakub Rzeźniczak wyrokiem sądu stracił prawa rodzicielskie wobec sześcioletniej Inez. W jednym z wywiadów mówił też, że nie ma żadnego kontaktu z córką. - Wiele osób zarzuca mi, że nie zadzwoniłem do Inez z życzeniami na dzień dziecka. Tylko ja jej nie widziałem od dwóch lat i nie mam z nią żadnej więzi. Nie chcę temu dziecku robić wody z mózgu i dzwonić do niego po takim czasie. Pierwszy raz córkę zobaczyłem po półtora roku. Starałem się nawiązać z nią więź, jednak na przestrzeni lat to mi się nie udało - mówił u Żurnalisty. Teraz, w rozmowie z "Dzień dobry TVN" również przyznał, że nie ma kontaktu z córką, bo podjął taką decyzję.

Nie mam [kontaktu z córką- red.], to jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania tej więzi, te próby się nie udały i też myślę, że też takie próbowanie co chwilę tez jest złe dla Inez, a tak jest jasna sytuacja - opowiadał.

Zapytany o to, czy chciałby, by jego córki się poznały i miały ze sobą kontakt, bez zastanowienia odparował: - Na tę chwilę nie. Podczas tych wyznań Paulina Rzeźniczak wspierała męża, trzymając go za rękę.

