Zmiany w TVP. Na pracowników padł blady strach. "Żyją w stresie"

Radykalne zmiany w TVP to jeden z priorytetów obecnego rządu. Według wielu komentatorów i widzów przez osiem ostatnich lat Telewizja Polska stała się propagandową tubą, która służyła interesom jednej partii. Zmiany mają dotknąć zarówno redakcje informacyjne, jak i rozrywkowe. To oczywiście dla wielu może wiązać się z utratą pracy. Według informacji portalu Plejada wielu z pracowników TVP obecnie "żyje w stresie".

Pracownicy TVP w stresie. "Wszystko może się zmienić w ciągu godziny"

Na wtorek 19 grudnia prezes Mateusz Matyszkowicz zaplanował spotkanie świąteczne. Ma na nim podnieść morale pracowników. Według słów informatora Plejady wielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że "wszystko może się zmienić w ciągu godziny". Gwiazdy stacji i szeregowi pracownicy wykonują jednak swoje obowiązki, czekając przy tym na dalszy rozwój wydarzeń. "Wszyscy pracują, jak pracowali. Za chwilę jest sylwester, więc każdy ma co robić. Znane twarze zdają sobie jednak sprawę, że prezesi przychodzą, odchodzą i wszystko może się zmienić w ciągu godziny. Niektórzy wręcz już zobojętnieli na to, co się dzieje. Tomasz Wolny nie jest pewny, czy po powrocie z podróży będzie miał pracę. Nie chce się tym wszystkim stresować, woli realizować marzenia i podchodzi do tego na luzie: jak będzie miał pracę, to dobrze, jak nie to nie. Jest otwarty" - czytamy.

W TVP atmosfera niezbyt świąteczna. "Przez całą tę presję medialną żyją w stresie"

Atmosfera w redakcji rozrywki ma być spokojniejsza niż przy placu Powstańców Warszawy, gdzie mieszczą się redakcje informacyjne. Mimo to dużo osób pozostaje w stresie. Niektórzy natomiast stali się zobojętniali na medialne doniesienia. "Telewizja Polska zatrudnia gigantyczną liczbę osób. Pracują tutaj całe rodziny i nikogo nie zwalnia się bez powodu. Jest mnóstwo oddanych ludzi, którzy przez całą tę presję medialną żyją w stresie" - powiedział Plejadzie informator z TVP. W ostatnich dniach media huczą o zwolnieniach pracowników oraz o masowych przejściach na L4. TVP już odniosła się do tego, o czym przeczytacie TUTAJ.

