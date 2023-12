Marek Kondrat przez wiele lat dał się poznać jako utalentowany aktor. Grał w takich filmach, jak "Psy", "Dzień świra" czy "Pan Tadeusz". Fani pokochali go na dużym ekranie. Mężczyzna zdecydował się jednak zakończyć karierę aktorską w 2010 roku. Nie oznacza to jednak, że poszedł na emeryturę. Kondrat zaangażował się w wiele projektów, które zaowocowały w potężnym majątku, którym dziś aktor może się pochwalić.

REKLAMA

Zobacz wideo Kołecki na temat walki na Fame MMA. Jakie wynagrodzenie by go skusiło? "Nawet milion złotych..."

Marek Kondrat może pochwalić się ogromnym majątkiem

Tuż po zakończeniu kariery aktorskiej, Marek Kondrat założył biznes winiarski wraz z synem Mikołajem. Panowie doczekali się sklepów w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Katowice. W 2020 roku przedsiębiorstwo dorobiło się miliona zysku. To jednak nie wszystko. Kondrat od 20 lat występował w reklamie znanego banku. Często pojawiał się w telewizyjnych spotach promocyjnych. Okazało się, że ta praca dała mu największe przychody. - Tak naprawdę najwięcej w życiu zarobiłem, występując w reklamie banku. I wcale się tego nie wstydzę - mówił bez wahania w rozmowie z magazynem "Playboy". Mówiąc o majątku Kondrata, nie można pominąć nieruchomości. Mężczyzna przez długi czas mieszkał w posiadłości w Hiszpanii wraz z żoną Antoniną i córką Heleną. Nie jest to jego jedyna nieruchomość. Aktor ma także posiadłości na Mazurach i w Beskidach. Więcej zdjęć Marka Kondrata znajdziecie w galerii na górze strony.

Marek Kondrat Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Marek Kondrat powitał córkę po sześćdziesiątce. Obecnie edukacja córki jest dla niego najważniejsza

Marek Kondrat jest ojcem dwóch dorosłych synów, a także córki Heleny. Dziewczynka przyszła na świat w 2018 roku. W tamtym czasie aktor miał 68 lat. W jednym z wywiadów wyznał, że jego zdaniem to najlepszy moment na ojcostwo. Wynikało to z zakończenia kariery i większej ilości czasu na wychowanie córki. Jakiś czas temu Kondrat powiedział, że edukacja Heleny jest dla niego najważniejsza. Z tego względu rodzina coraz rzadziej przebywa w posiadłości w Hiszpanii. - Dziecko (...) trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają. Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba trzeba będzie go sprzedać. Ale ja do murów się nie przywiązuję - mówił aktor w rozmowie z tygodnikiem "Polityka". ZOBACZ TEŻ: Marek Kondrat kilkanaście lat temu zakończył karierę. Teraz wrócił do Polski i ma dobre wieści. Fani zachwyceni

Marek Kondrat Agencja Wyborcza.pl