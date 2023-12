18 grudnia w "Gościu Wiadomości" Edyta Lewandowska rozmawiała z Wandą Nowicką z Lewicy i Joanną Borowiak z PiS. Pracownica TVP od razu zaczęła rozmowę od zmian, które nowy rząd zapowiada w sprawie mediów publicznych. Dyskusja szybko zeszła na temat standardów TVP oraz Miłosza Kłeczka. Atmosfera w studiu, delikatnie mówiąc, nie należała do najspokojniejszych.

Kłótnia na antenie TVP Info. Poszło o Miłosza Kłeczka

Edyta Lewandowska zapytała swoje gościnie o planowane zmiany w Radzie Mediów Narodowych, mówiąc o "przejęciu mediów publicznych" przez nowy rząd. "Czy nie można poczekać i zrobić tego legalnie?" - dopytywała. Głos zabrała Wanda Nowicka, która podkreśliła, że nie chodzi o przejęcie mediów publicznych, a ich przywrócenie.

Ta telewizja, w której jesteśmy, to nie jest medium publiczne, choć tak się nazywa formalnie, ale to niewiele ma wspólnego z mediami publicznymi. To jest telewizja służąca rządowi PiS przez całe osiem lat i która nie ma żadnych znamion obiektywizmu i bezstronności. To, co chcemy zrobić, to przywrócenie publicznego charakteru mediom. Nikt niczego nie będzie niszczył - zapewniała.

Ta odpowiedź nie spodobała się posłance PiS. - Telewizja Polska, telewizja publiczna, media nardowe są gwarantem bezpieczeństwa informacyjnego kraju. One są po prostu potrzebne. Są to media, które reprezentują interes Polski, a nie interes prywatnego właściciela. (...) 'Koalicja 13. grudnia' bardzo by chciała, żeby w Polsce było jak na Białorusi, był jeden przekaz medialny, żeby Polacy nie mogli się dowiedzieć, jaka jest prawda - powiedziała, powołując się przy tym na Konstytucję. Nowicka szybko odparowała: - Z przykrością słucham tego, co pani mówi, bo to stek bzdur i kłamstw. Pani nie ma prawa powoływania się na Konstytucję!. Te słowa wywołały kolejną nerwową dyskusję.

Kłótnia w TVP Info o Miłosza Kłeczka

Rozmowa szybko zeszła na temat standardów TVP, która od ośmiu lat miała charakter propagandowy. Wanda Nowicka wytknęła to Lewandowskiej podczas rozmowy. Prowadząca dyskusję poprosiła więc o przykłady popierające taką tezę. - Kiedy zarzuca się komuś intencjonalnie działanie w złej wierze, to trzeba byłoby to poprzeć faktami - powiedziała. Wanda Nowicka zaczęła wówczas mówić o Miłoszu Kłeczku, który słynie ze swoich kontrowersyjnych zachowań, niewybrednego języka, awantur na wizji oraz "pościgów" za Donaldem Tuskiem. Przypomnijmy, że niedawno na antenie TVP Info w niekulturalny sposób uciszał swojego rozmówcę.

Sposób prowadzenia programu przez pana Kłeczka... Nie nazwę go dziennikarzem, bo on chyba nigdy nawet nie siedział obok dziennikarza - zaczęła Nowicka.

Te słowa wywołały burzę. Borowak zarzuciła posłance Lewicy, że przyszła do studia obrażać. - Jeżeli ktoś się fatalnie zachowuje, to może być poddany krytyce. Ja wiem, że wyście się przyzwyczaili do tego, że was nie można krytykować i ruszyć - odpowiedziała jej Nowicka. Dalsza rozmowa dotyczyła Miłosza Kłeczka. - To jest osoba, która nie wie, co tu robiła, co tu robi... - kontynuowała Nowicka. Edyta Lewandowska odpowiedziała wówczas: - To jest dziennikarz Telewizji Polskiej - po czym szybko usłyszała ostrą odpowiedź posłanki Lewicy. - To, że wy go nazywacie dziennikarzem, to nie znaczy, że on ma coś wspólnego z dziennikarstwem. Te słowa wzburzyły posłankę PiS: - To jest skandal, proszę państwa! - powiedziała podniesionym głosem. A później dodała: - Jestem oburzona, że poseł polskiego parlamentu mówi tak haniebne słowa na temat polskiej telewizji i dziennikarzy - grzmiała, zarzucając Nowickiej, że konfabuluje.

Miłosz Kłeczek zniknął z TVP i Sejmu. Wyjaśnia

Jak widać Miłosz Kłeczek budzi wielkie emocje. Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się doniesienia, że podobnie jak Danuta Holecka i Michał Adamczyk ma odejść z TVP. Kłeczek stanowczo wówczas zaprzeczył. "Zostaje do końca" - napisał na platformie X (dawniej Twitter). Niedługo później zniknął jednak z korytarzy Woronicza i tych w Sejmie. Swoją absencję tłumaczył chorobą, a dokładnie przeziębieniem.

