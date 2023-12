Paulina Kosiniak-Kamysz z rodziną na zdjęciach z zaprzysiężenia. Córeczki to kopia taty

Władysław Kosiniak-Kamysz to nie tylko lider PSL-u, ale także nowy minister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska. Prywatnie polityk jest mężem Pauliny i ojcem dwóch córek: Zofii i Róży. Paulina Kosiniak-Kamysz pochwaliła się w sieci zdjęciami z zaprzysiężenia. W komentarzach zachwyty.

Paulina Kosiniak-Kamysz wstawiła rodzinne zdjęcia. Internauci zachwyceni. "Jak z żurnala"

Z instagramowego profilu Pauliny Kosiniak-Kamysz możemy się dowiedzieć, że jest dentystką i ortodontką. Żona polityka PSL-u udostępniła na profilu zdjęcia z dnia zaprzysiężenia Władysława Kosiniaka-Kamysza do rządu. Na fotografiach nie zabrakło córek pary, które w Pałacu Prezydenckim czuły się doskonale. Jedna z dziewczynek wesoło biegała i bawiła się blisko choinki. Rodzinne obrazki bardzo spodobały się internautom, którzy dali temu wyraz w komentarzach. "O jak wspaniale, gratulacje", "Śliczne dziewczynki", "Najpiękniejsza rodzina, wyglądacie cudownie", "Aż serce rośnie", "Rodzina jak z obrazka", "Dziewczyny jak z żurnala", "Jacy piękni" - czytamy.

Kosiniak-Kamysz stawia na polskie marki

Komentujący zwrócili też uwagę na stylizację Pauliny Kosiniak-Kamysz w dniu zaprzysiężenia. "Pani Paulino, piękny garnitur" - napisała internautka. Żona polityka podkreśliła, że wełniany kostium wykonała polska marka. Dodajmy, że modowe wybory Pauliny Kosiniak-Kamysz często są chwalone przez stylistów. W dniu wyborów żona obecnego ministra obrony narodowej postawiła na odcienie brązu i szarości. To połączenie spodobało się Róży Augustyniak, która skomentowała stylizację w rozmowie z Plotkiem. "Połączenie jasnego golfa z kraciastą marynarką to ponadczasowy, jesienny klasyk. Żona polityka dobrała do zestawu jasnocamelowe spodnie i buty z kontrastującym czubkiem w stylu pożądanego modelu Slingback Chanel. Całość wygląda wygodnie, modnie i elegancko. Idealnie na wybory i jesienny spacer" - powiedziała stylistka.

