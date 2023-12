Bieniuk zabrał ukochaną i synów na salony. Chłopcy wyrośli! Wdali się w Annę Przybylską?

Jarosław Bieniuk nie stroni od mediów - jest aktywny na Instagramie, a jakiś czas temu wziął udział w filmie dokumentalnym o Annie Przybylskiej, z którą przed laty był związany, a która była matką jego trojga dzieci: Oliwii, Szymona i Jana (były piłkarz w 2020 roku doczekał się też syna Kazimierza z Martyną Gliwińską). Były piłkarz niechętnie jednak pojawia się na imprezach medialnych i pozuje na ściankach. Tym razem jednak zrobił wyjątek i nie był sam.

Jarosław Bieniuk z ukochaną i synami

Jarosław Bieniuk obecnie jest w szczęśliwym związku z Zuzanną Pactwą. Zakochani zaczęli romantyczną relację trzy lata temu. Modelka w 2020 roku przyjechała na Hel i poprosiła Bieniuka o przysługę. "My się w sumie poznaliśmy już wcześniej przez wspólnych znajomych, ale nie znaliśmy się dobrze. I Zuza zapytała się, czy mam jakiegoś znajomego albo przyjaciela, który chciałby wynająć przyczepę. Bo to jest problem na półwyspie, żeby latem wynająć jakąś kwaterę albo przyczepę. Ostatecznie nie udało mi się zorganizować tego, o co prosiła, ale umówiliśmy się: „ej, a może się wieczorem zobaczymy?". I od tego się zaczęło - mówił Bieniuk w rozmowie z "Vivą!".

Zakochani nie ukrywają się ze związkiem. Chwalili się wspólnymi profesjonalnymi sesjami zdjęciowymi, a i na Instagramie nie brakuje ich ujęć. Na ściankach pojawiają się jednak niezwykle rzadko. 18 grudnia brylowali jednak podczas oficjalnej premiery filmu "Akademia Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Obije byli niezwykle eleganccy - Bieniuk miał na sobie białą koszulę i granatowy garnitur z efektowną smokingową marynarką. Do tego stylowe pantofle. Od Zuzanny Pactwy nie można było oderwać oczu. Modelka wskoczyła w czarną, dopasowaną welurową suknię do samej ziemi. Kreacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Podobnie jak mocny makijaż - ukochana byłego sportowca podkreśliła oczy i nie żałowała rozświetlacza. Włosy z kolei ułożył w hollywoodzkie fale.

Jarosław Bieniuk z synami

Zakochanym towarzyszyli dwaj synowie Jarosława Bieniuka - Szymon i Jan. Bracia wyglądali bardzo elegancko - mieli na sobie białe koszule i garnitury. Starszy Szymon postawił dodatkowo na czerwoną muchę oraz doklejane różowe piegi, nawiązując tym samym do tytułowej postaci ekranizacji powieści Jana Brzechwy. Jan wybrał czarną muchę i spinkę w kształcie motyla. Garnitur zestawił z białymi sportowymi butami. Na wydarzeniu zabrakło ich siostry Oliwii Bieniuk, którą szersza publiczność poznała dzięki "Tańcowi z Gwiazdami".

