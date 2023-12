Michał Szpak z okazji premiery nowego albumu pojawił się w Radiu Złote Przeboje w programie "Sobota z Odetą". Wokalista pracował nad płytą "Nadwiślański mrok" aż cztery lata i cały proces był dla niego swoistego rodzaju oczyszczeniem. "Najbardziej osobisty, odarty z fałszu, gęsty, krzykliwy, smutny, pełen ekstazy, muzycznie soczysty awangardowy, samotny" - napisał o krążku na Instagramie. Odeta Moro w rozmowie z muzykiem dowiedziała się m.in., gdzie najlepiej słuchać najnowszych utworów wokalisty.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak trenuje Michał Szpak? Już wiemy

Michał Szpak w programie Odety Moro opowiedział o nowym krążku. "Moja płyta jest sexy"

Michał Szpak w wywiadach związanych z promocją jego najnowszej płyty podkreśla, że ten album można potraktować jak jego sceniczny debiut. Dopiero teraz wokalista mógł w pełni się zrealizować artystycznie i pozwolił sobie całkowicie się obnażyć. Na okładce "Nadwiślańskiego mroku" Szpak pozuje nago w skulonej pozie. Jedynie jego twarz pokryta jest kryształkami. Wybór zdjęcia nie był przypadkowy. Na albumie wokalistka całkowicie się obnażył się też emocjonalnie i pokazał szczerą do granic bólu wersję siebie. Jak się okazuje, nagość ma tu także inne znaczenia, o których przypomniała w swoim programie Odeta Moro. -Dlaczego zachęcasz do kupienia tej płyty, mówiąc, że fajnie byłoby jej słuchać w sypialni? - zapytała zaintrygowana dziennikarka. Wokalista podkreślił, że to idealne miejsce do odsłuchu jego nowych utworów.

Uważam, że jest to bardzo sensualny materiał sprzyja ruchom... tektonicznym. Ta płyta jest sexy. Można się przy niej świetnie zabawić. Mówię o seksie, wiadomo - podkreślił Michał Szpak w rozmowie z Odetą Moro.

Michał Szpak fot. kapif.pl

Kiedy dziennikarka chciała drążyć pikantny temat, wokalista szybko zmienił wątek. - No błagam cię... Odeto przywołuję cię do porządku! - rzucił. Dziennikarka poruszyła przy okazji wątek przekraczania granic. - Masz takie poczucie, że oddałeś siebie bardzo dużo i może przekroczyłeś jakąś granicę? - zapytała. Wokalista podkreślił, że jest to największą zaletą jego nowego albumu. - Super, że przekroczyłem tę granicę. Ja się bardzo cieszę z tego, że oddaje jakąś część siebie, która jest przeszłością tak naprawdę i zapisuje stan emocjonalny, który towarzyszył mi przez parę lat. W tym samym momencie stawiam kropkę i mówię "idę dalej". Nie ma już żadnego smutku, ani żadnego stanu, bo już zakończyłem ten proces - podsumował.

Michał Szpak opowiedział o świątecznych planach. Szykuje się wielki rodzinny zlot

Odeta Moro zapytała także Michała Szpaka o zbliżające się święta. Wielu artystów nie lubi tego okresu w roku i czym prędzej ucieka za granicę. Wokalista ma już plany na spotkanie w rodzinnym gronie. - Lubię święta. Ja w tym roku stwierdziłem, że nie chcę żadnych prezentów. Mam wszystko, czego potrzebuję, aby być szczęśliwym. Mam wspaniałą rodzinę, właśnie za kilka dni przylatuje do mnie siostra ze swoim narzeczonym i jedziemy na święta do domu. Będzie rodzinnie u mojego brata - powiedział.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!