18 grudnia w centrum Warszawy odbyła się uroczystość wręczenia nagród, na której nie mogło zabraknąć sław z polskiego show-biznesu. Wszyscy zaproszeni zachowali elegancki dresscode, co możemy zaobserwować po zdjęciach z wydarzenia. Spójrzcie, jak wyglądała część gości.

Grażyna Torbicka przyszła cała na biało. Co za figura!

Znana dziennikarka może pochwalić się bardzo zgrabną sylwetką, którą mogliśmy zobaczyć podczas poniedziałkowego wieczoru. U prezenterki widzimy także piękną cerę, co wcale nie jest zasługą licznych zabiegów medycyny estetycznej. - Mam wrażenie, że wszyscy coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że poprawianie urody i próby pozostania wiecznie młodym za wszelką cenę, to droga donikąd. Czasu przecież nie zatrzymamy. To jest niemożliwe. A dodatkowo twarz, która poddawana jest wielu zabiegom trwale zmieniającym jej rysy, przestaje być interesująca - wyznała dziennikarka w dawnym wywiadzie z Plejadą. Wspomnianego wieczoru Torbicka założyła elegancką białą suknię do samej ziemi w bardzo nowoczesnym stylu. Jedno ramię miała odkryte, zaś drugie pokrywał długi rękaw. Do tej kreacji prezenterka postawiła na subtelną biżuterię - zauważamy gustowną bransoletę. Do tego elegancki makijaż i typowa dla Torbickiej fryzura z objętością. Jak wam się podoba?

Grażyna Torbicka na gali KAPiF.pl

Stalińska i Dykiel na salonach. Jedna z nich była czerwoną bombą

Pierwsza z wymienionych postawiła na całkowicie czerwony look - ubrała spodnie, top, kurtkę i bandamkę w jednym kolorze. Do tego beżowe buty i pasująca torebka. Aktorce jak zwykle towarzyszył uśmiech podczas robienia zdjęć na ściance. Co natomiast założyła Bożena Dykiel? Gwiazda "Na Wspólnej" postanowiła przyjść na galę w gustownej, zielonej bluzce i czarnym dole. Wspomnianą górną część stroju przyozdobiła jasnymi koralami. Po więcej zdjęć z tego wieczoru zapraszamy do galerii.

Dorota Stalińska, Bożena Dykiel na gali KAPiF.pl

