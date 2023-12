18 grudnia korytarze Teatru Narodowego w Warszawie wypełniły się gwiazdami. Wszystko za sprawą długo wyczekiwanej premiery "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Jak autor czuł się na kilka godzin przed premierą? - Fajny moment dla twórcy, emocjonujący, ale też na pewno piękny - wyznał w rozmowie z portalem dziendobry.tvn.pl. Na premierze gwiazdy przechadzały się po krwiście czerwonym dywanie, co sygnalizowało powrót do klasyki. Ostatnio nawet na wręczeniu Oscarów zrezygnowano z tego koloru na rzecz szampańskiego odcienia. Premierę zorganizowano na najwyższym poziomie i gwiazdy miały okazję wykazać się pomysłowością. Wśród stylizacji dominowała czerń i proste kroje, ale pojawiły się też powiewy szaleństwa, jak w przypadku Natalii Siwiec. Sprawdź, jak inwencję i pomysłowość gwiazd oceniła stylistka Marta Wolniak. Wśród gości wydarzenia pojawili się także przedstawiciele młodego pokolenia. Zobaczcie, jak ubrali się Wersow i Friz.

Premiera "Akademii Pana Kleksa". Wersow błyszczała jak gwiazda. Friz nie dorównał partnerce?

Wersow i Friz, czyli para najpopularniejszych w Polsce youtuberów wyrwała się z domu i także przybyła na premierę "Akademii Pana Kleksa". Z pewnością było to sporym wyzwaniem, bo niedawno zostali rodzicami córki o imieniu Maja. Wersow nie zwalnia jednak tempa, niedawno wydała też własną płytę. Na premierze zaskoczyła wszystkich krótkimi włosami, które, jak się później okazało, były jedynie peruką. Wygląda na to, że celebrytce spodobała się możliwość szybkiej zmiany image'u. Tym razem pojawiła się wersji blond, a włosy zakręciła w fale godne hollywoodzkiej gwiazdy. Youtuberka na premierę filmu założyła połyskujący cielisty komplet z gorsetową górą i ciekawą, sterczącą konstrukcją ramion. Miała na sobie bardzo długie spodnie do samej ziemi, które zasłaniały buty. Do całości dobrała srebrną torebkę o geometrycznej formie. W przypadku Friza trudno mówić o wyszukanych modowych wyborach. Youtuber wskoczył w czarne spodnie i koszule i wyglądało na to, że niespecjalnie przykłada wagę do tego, co ma na sobie. Zaganiany młody tata po drodze zgubił też krawat.

Wersow i Friz fot. kapif.pl

Julia Wieniawa wybrała intensywny pomarańcz. Całość przełamała jednym dodatkiem

Na premierze "Akademii Pana Kleksa" pojawiła się także Marcelina Zawadzka, która w Teatrze Narodowym pojawiła się z ukochanym. Para trzymała się za ręce i czule się w siebie wpatrywała. Prezenterka miała na sobie prostą czarną suknię z głębokim dekoltem i włosy zakręcone w fale. Czarną kreację wybrała także Zofia Zborowska, która na czerwonym dywanie dumnie prężyła ciążowy brzuch. Mocny kolor prowadziła Julia Wieniawa, która wybrał na wieczór suknię w kolorze brzoskwini, która idealnie komponowała się z jej opaloną skórą. Całość przełamała intensywnie zieloną torebką. Wśród gwiazd pojawiła się też Monika Brodka, która słynie z ciekawych stylizacji. Tym razem akcent wielkiej fioletowej kokardy uczynił z jej kreacji prawniczą togę. Przypadek czy zamierzony efekt?Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Monika Brodka fot. kapif.pl