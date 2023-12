Edyta Górniak od lat występuje na antenie TVP. Pod koniec roku zobaczymy ją nie tylko w Zakopanem na "Sylwestrze Marzeń", ale i podczas solowego koncertu 25 grudnia. Podczas tego wydarzenia piosenkarka wykona światowe świąteczne przeboje oraz polskie kolędy, które doskonale znamy. - Muzyka świąteczna to dla każdego z nas długa lista ulubionych utworów zimowych, romantycznych, radosnych, a nawet baśniowych. Muzyka świąteczna to przecież nie tylko kolędy. Przypominają nam o tym co roku stacje radiowe, lecz nie telewizje. Dlatego chciałam stworzyć koncert, widowisko muzyczne, które wprowadzi ten koloryt, a którego telewizja wcześniej nie produkowała - mówi diwa.

Edyta Górniak wybrała na świąteczny koncert stylizację z Emiratów. Okazało się, że zrzuciła kilka kilogramów

Wokalistka wielokrotnie zachwyciła publiczność wyszukanymi kreacjami. Górniak dobrze czuje się bowiem w kobiecych, długich sukniach balowych. Wszystkie kreacje na zbliżający się koncert zostały zaprojektowane i uszyte specjalnie dla artystki. Zobaczymy ją w granacie i jasnym różu projektu Iwony Gastoł oraz w czerwieni od Angeliki Józefczyk. Ostatnia z kreacji jest szczególnie wyjątkowa - tkanina została przywieziona z Dubaju. Co ciekawe, Górniak nieco schudła i w ostatniej chwili jej granatowa suknia musiała zostać zwężona o kilka centymetrów. Wspomniane stylizacje diwy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Edyta Górniak i jej różowa suknia na Boże Narodzenie KAPiF.pl

Edyta Górniak i jej gaża za "Sylwester Marzeń"

Wielu interesuje temat wynagrodzenia artystów, jakie pobierają w związku z topowymi wydarzeniami muzycznymi w Polsce. Bez wątpienia jednym z nich jest koncert sylwestrowy TVP, który podobnie jak w ostatnich latach odbędzie się w górskim anturażu. Według medialnych doniesień na największe stawki mogą liczyć Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Zgodnie z wieściami podanymi przez informatora Pudelka, druga z wymienionych ma zgarnąć 100 tys. zł za każde wyjście na scenę. Co na to sama zainteresowana? "I kolejny rok to samo. Kontrakty objęte są klauzulą poufności, która zobowiązuje obie strony. Inaczej mówiąc, wszystkie publiczne spekulacje to potencjalna wartość rynkowa. Chyba komuś gdzieś się nudzi w takim intensywnym sezonie" - napisała na Instagramie.

Edyta Górniak i jej suknia na Boże Narodzenie KAPiF.pl

