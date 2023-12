18 grudnia odbyła się premiera filmu "Akademia Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. - To jest wyjątkowy dzień. Bardzo długo nad tym pracowaliśmy wszyscy, bo przecież to nie ja, to dzieło kolektywne - mówił Kawulski w rozmowie z dziennikarką dziendobry.tvn.pl. Okoliczności wydarzenia były wyjątkowe, bo premierę zorganizowano w pięknych wnętrzach Teatru Narodowego. Gwiazdy przechadzały się po czerwonym dywanie w kreacjach godnych oscarowej gali, ale nie obyło się bez drobnych wpadek. Wśród celebrytów widziano m.in. Blankę Lipińską,Edytę Herbuś, Maffashion i Agnieszkę Grochowską. Motywem przewodnim większości stylizacji była głęboka czerń. Edyta Herbuś wyłamała się z tłumu i przybyła na wydarzenie cała zatopiona w srebrze, za to Natalia Siwiec podkręciła świąteczny klimat i przybyła na miejsce w sukni przypominającej wielką kokardę. O ocenę strojów gwiazd poprosiliśmy historyczkę mody, stylistkę gwiazd i założycielkę marki Beem., Martę Wiktorię Wolniak, która ostatnio jest odpowiedzialna za metamorfozę Paulli.

Plejada gwiazd na premierze "Akademii Pana Kleksa". Grochowska postanowiła na klasyczną elegancję

Agnieszka Grochowska pojawiła się na premierze w czarnej sukni z głębokim dekoltem. Stylizacja była prosta i elegancka. Aktorka wybrała sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie. - Postawiła na klasykę i pojawiła się w czarnej, satynowej, długiej sukience. To trochę klasyka gatunku jeśli chodzi o Teatr Wielki i Operę Narodową. Ładne i minimalistyczne włosy. Na pewno nie jest to przesadzony look - oceniła Marta Wiktoria Wolniak. Większym szaleństwem wykazała się Blanka Lipińska, której kreacja posiadała więcej zdobień i bardziej przylegała do sylwetki autorki. - Blanka Lipińska poszła w sylwestrowy klimat. Sukienka podkreśla atuty jej figury. Ogólnie mówiąc, wyszło bardzo karnawałowo. Zima za oknami to jakoś uzasadania - podkreśliła stylistka. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony

Halejcio doskonale czuje trendy. Maffashion zaliczyła modową wpadkę?

Na premierze "Akademii Pana Kleksa" pojawiła się też Klaudia Halejcio. Młoda aktorka wpasowała się w aktualnie panujące trendy i trafiła w dziesiątkę z fasonem marynarki. - Postawiła na czarny, oversizeowy żakiet i dzwony. To jest bardzo modne połączenie, żeby ta góra była jednak większa, a spodnie bardziej obcisłe i dzwonowate. Ciekawa stylizacja - zauważyła Marta Wiktoria Wolniak. Na czerwonym dywanie pojawiła się też Maffashion, która już nie raz zachwyciła modowymi wyborami. Tym razem postwiła na więcej luzu. Być może aż za wiele. - Wybrała bardziej kinowy klimat. To jest nastoletni vibe bardziej pasujący do Pana Kleksa, niż do Opery Narodowej. Nie wiem, czy wybrałabym taką stylizację do teatru, ale ten look jest naprawdę dobry - podsumowała Marta Wolniak. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony .

Klaudia Halejcio na premierze 'Akademii Pana Kleksa' Klaudia Halejcio na premierze 'Akademii Pana Kleksa'. Fot. KAPiF