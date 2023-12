W serialu "Informacja zwrotna", który stanowi serialową ekranizację powieści Jakuba Żulczyka, śledzimy losy byłego rockmana cierpiącego na chorobą alkoholową. Wskutek tej przypadłości stracił kontakt z rodziną i ma poważne problemy między innymi z pamięcią. To jedno z następstw alkoholizmu, o którym szerzej opowiedział autor kultowych powieści.

Zobacz wideo Żulczyk o problemie w Polsce

Jakub Żulczyk szczerze na temat alkoholizmu. "Ludzie zaczęli mówić: Ja mam chyba problem"

Leczenie terapeutyczne jest niezwykle ważnym elementem radzenia sobie ze wspomnianą chorobą. Jakub Żulczyk doskonale wie, jak to jest korzystać z pomocy specjalisty. Podzielił się z nami tym, co usłyszał od terapeuty w związku ze wspomnianym schorzeniem. - Jak przyszedłem na terapię i ludzie zaczęli mówić "ja mam chyba problem", bo ludzie mówią takie pierwsze, ostrożne deklaracje, to mój terapeuta zawsze odpowiadał: "Problem to masz jak stoisz w korku i jesteś spóźniony lub jak złapiesz gumę czy gwizdną ci portfel w tramwaju. Teraz to ty nie masz problemu. Ty jesteś po prostu chory" - wyznał nam pisarz. Nawiązał następnie do jednego ze swoich dzieł.

To, co się dzieje w opowieści i serialu "Informacja zwrotna" jest bardzo skrajne, momentami aż przeciągnięte. Widziałem takie komentarze w internecie, że ludzie się pytali, czy rzeczywiście alkohol może powodować aż takie zmiany poznawcze, jak jest to opisane w serialu. Tak, może. Cierpienie, które tam jest pokazane, to nie jest problem - zaznacza pisarz.

Jakub Żulczyk o chorobie alkoholowej https://www.instagram.com/jakubzulczyk/

Jakub Żulczyk trafił na terapię w wieku 31 lat. Usłyszał, że to jeszcze młodość

Pisarz postanowił udać się do specjalisty, kiedy był już dojrzałym mężczyzną. - Jak na standardy alkoholika, byłem bardzo młody. Starsi z grupy terapeutycznej, tacy po pięćdziesiątce, mówili: małolat, dostałeś w prezencie 20 lat, nic lepszego nie mogłeś zrobić - wyznał w "Newsweeku". Dodał ponadto, że sam temat alkoholizmu jest dobrym materiałem na stworzenie wielu dzieł. - Jestem trzeźwy od siedmiu lat. Byłem na terapii przez cztery lata i nasłuchałem się tylu historii, że mógłbym pisać o tym do końca życia - mówił w wywiadzie. Po zdjęcia pisarza zapraszamy do galerii.

Jakub Żulczyk o chorobie alkoholowej PLOTEK EXCLUSIVE

