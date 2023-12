Marcin Hakiel od niedawna spotyka się z nową partnerką, Dominiką. Tancerz pozostał wierny temu imieniu, bo jego poprzednia dziewczyna nazywała się tak samo. Nowa ukochana tancerza już zdążyła poznać jego dzieci, ale jak twierdzą znajomi pary, zakochani nie chcą się z niczym śpieszyć. "On nie ukrywa, że pragnie sobie ułożyć życie, mieć spokój, fajną rodzinę, ciepły dom i bezpieczne miejsce, do którego będzie wracał jak na skrzydłach. Zakochani chcieliby wyjechać tylko we dwoje, ale na to jeszcze przyjdzie pora. Teraz skupiają się na pracy i sobie" - wyznała osoba z otoczenia pary w rozmowie z "Twoje Imperium". Wygląda jednak na to, że sytuacja nabrała tempa. Na horyzoncie pojawił się temat dzieci.

Marcin Hakiel zaskoczył odpowiedzią na temat powiększenia rodziny. Planuje trzecie dziecko?

Marcin Hakiel od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek spotykał się już z dwiema kobietami. Aktualna partnerka tancerza, Dominika, w porównaniu do poprzedniej nie boi się pokazywać twarzy i pojawia się z nim na publicznych eventach. Para nie szczędzi sobie czułości i od razu widać, że czują się doskonale w swoim towarzystwie. Ciekawość fanów sięga zenitu i zastanawiają się, czy to kolejna przelotna relacja, czy Hakiel planuje z partnerką przyszłość. Jeden z internautów zapytał tancerza, o to czy zamierza sformalizować ten związek. Na tym nie koniec, bo padło też pytanie o plany powiększenia rodziny. Takie pytania zazwyczaj odbierane są jako nietaktowne i zbyt ingerujące w prywatne życie gwiazd, ale wygląda na to, że Hakiel jest w szampańskim nastroju i postanowił od razu odpowiedzieć. "Im więcej dzieci, tym więcej zabawy!" - wypalił. Ta deklaracja jednoznacznie sugeruje, że jego relacja z Dominiką robi się naprawdę poważna. Czekamy na dalszy rozwód wydarzeń.

Nowa partnerka Hakiela chętnie udziela wywiadów. "Cieszę się, że mogłam tam być razem z nim"

Nowa ukochana Marcina Hakiela w porównaniu do jego poprzedniej partnerki, która za wszelką cenę chciała ukryć swoją tożsamość, jest niezwykle otwarta i chętnie udziela wywiadów. Podczas jednego z pierwszych publicznych wyjść pary znalazła chwilę, aby podzielić się swoimi odczuciami. - Miałam lekką tremę, ale zostałam ciepło przyjęta. To był wieczór Marcina, więc skupiła się na jego sukcesie. Cieszę się, że mogłam tam być razem z nim - podkreśliła w rozmowie z "Twoje Imperium".

