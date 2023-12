"Królowa przetrwania" to nowy program rozrywkowy TVN 7, w którym influencerki stawiają czoła życiu w dżungli. Do Tajlandii przyleciała między innymi Natalia Janoszek, co niektórych zszokowało. Aktorka bowiem zaczęła ponownie udzielać się medialnie, po wielu miesiącach ciszy w związku z aferą dotyczącą jej dokonań zawodowych. Wokół jej udziału w nowym programie TVN nie zabrakło krytycznych i prześmiewczych komentarzy. Jak zareagowała na jeden z nich?

REKLAMA

Zobacz wideo Sawczuk o skandalu Janoszek. "Jestem łatwowierna"

Natalia Janoszek wraca do mediów i odpowiada Stanowskiemu. Mówi o kłamstwach

Zwyciężczyni programu może liczyć nie tylko na tytuł "królowej przetrwania", lecz także nagrodę wynoszącą do 100 tys. złotych. Już przed rozpoczęciem emisji show znany dziennikarz stwierdził, do kogo pasuje wspomniany tytuł. Wskazał oczywiście Natalię Janoszek, co uargumentował w sarkastyczny sposób. "Sądzę, że skoro nie spłonęła ze wstydu do tej pory, to dla mnie jest już Królową Przetrwania i powinno się jej przyznać ten tytuł z góry, bez konieczności udziału w jakimś programiku TV" - odpowiedział. "Dla mnie już wygrała" - oznajmił Krzysztof Stanowski na X. Postanowiliśmy poruszyć ten wątek z Natalią Janoszek na konferencji programu.

Są ludzie, którzy będą bardzo tkwili przy swoich kłamliwych tekstach, ale prawdą jest, że kłamstwo nawet powiedziane z bardzo wielkim przekonaniem nadal pozostaje kłamstwem. Myślę, że niektóre osoby będą się wypowiadały teraz coraz bardziej dyplomatycznie, bo wiedzą, co je czeka w najbliższym czasie

- oznajmiła sama zainteresowana, czym przypomniała, że założyła sprawę w sądzie, która będzie rozwijała się w 2024 roku.

Natalia Janoszek Natalia Janoszek odpowiada Stanowskiemu, KAPiF.pl

Natalia Janoszek zdaje sobie sprawę ze swoich czynów. Przyznaje to wprost

- Wychodzę z założenia, że niepewność siebie jest bardzo głośna, a pewność siebie nie potrzebuje poklasku. Wiem, co w życiu zrobiłam. Wiem, że są osoby, które wyciągnęły wnioski na temat mojej osoby po publikacjach z YouTube'a. To mnie nie definiuje i na pewno nie pozwolę na to. Mam nadzieję, że będę jedną z ostatnich osób, która musiała przez to przechodzić. Bo dzisiaj ja, a jutro może być kolejna osoba, która zostanie pomówiona i o której będą wymyślać historyjki, żeby były tylko lajki i zasięgi - zakończyła Janoszek, której zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Natalia Janoszek odpowiada Stanowskiemu KAPiF.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Międzyplanetarny Konflikt Roku jest wyjątkowo mocne grono nominowanych: Sylwester Wardęga ujawnia Pandora Gate, Krzysztof Stanowski rozlicza Natalię Janoszek, Mama Ginekolog przyjmuje po znajomości, Caroline Derpieński kontra Katarzyna Nosowska i Anja Rubik, Paulina Smaszcz kontra Maciej Kurzajewski, Joanna Opozda vs. Antoni Królikowski GŁOSUJ TU!