Małgorzata Ostrowska-Królikowska przygotowuje się do świąt w rodzinnym gronie. W jej domu stoi już ozdobiona choinka, a w powietrzu unosi się zapach pieczonych pierniczków. Aktorka ma aż pięcioro dzieci, więc szykuje się gwarny wieczór przy wigilijnym stole. Na kolacji zjawią się także goście. - Jestem gotowa na święta z pogodą w sercu. Uwielbiam wszystkich gromadzić przy wspólnym stole, angażować w różne aktywności. Będą jedni i drudzy dziadkowie, moja mama Elżbieta i teściowie, którzy przyjadą ze Zduńskiej Woli - wyznała w rozmowie z serwisem ShowNews. To już trzecie święta w życiu rodziny Królikowskich bez Pawła Królikowskiego, który zmarł w 2020 roku. Jakie życzenia aktorka ma na ten wyjątkowy czas? Wspomniała o jednym z wnuków, którego już dawno nie widziała.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przygotowała prezent dla Vincenta. Spotkają się w święta?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska już jakiś czas temu zadeklarowała w mediach społecznościowych, że nie będzie więcej publicznie komentować sporów pomiędzy jej najstarszym synem Antonim Królikowskim a jego byłą partnerką Joanną Opozdą. A te były gorące i przez tygodnie rozgrzewały portale piszące o gwiazdkach. Aktorka nie obecnie ma najlepszych relacji z mamą swojego wnuka i nie widuje chłopca. Jak informuje portal ShowNews Królikowska złożyła nawet wniosek do sądu o zabezpieczenie kontaktów z Vincentem. Czy będzie miała okazję zobaczyć go podczas nadchodzących świąt? Widać, że ten temat nadal jest bardzo bolesny.

Nie chcę poruszać tego tematu. Zrobiłam już prezenty i oczywiście dla mojego wnuka Vincenta też mam upominek - wyznała w rozmowie z ShowNews.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Joanna Opozda KAPiF, instagram.com/@asiaopozda

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie wybiega daleko w przyszłość. "Najważniejsze i tak jest zdrowie"

Cztery lata temu Małgorzata Ostrowska-Królikowska w okresie świąt czuwała w szpitalu przy swoim mężu, Pawle Królikowskim. Od czasu jego odejścia zmieniła nastawienie do życia i stara się cieszyć chwilą i czerpać radość ze zwykłych, codziennych momentów z bliskimi. Jakie ma plany na kolejny rok? Wyznała, co jest dla niej najistotniejsze. - Nie lubię planować niczego na nowy rok, bo najważniejsze i tak jest zdrowie i szczęśliwe życie. Główne marzenie to pokój i zgoda. Niech groźne sytuacje na świecie wreszcie się uspokoją - podsumowała w rozmowie z ShowNews.

