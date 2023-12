W tym roku Beata Tyszkiewicz skończyła 85 lat. Przez wielu aktorka uważana jest za jedną z największych gwiazd w historii polskiego kina. Trzeba przyznać, że jej życie prywatne jest równie ciekawe, jak filmowe role. Pierwszym mężem Beaty Tyszkiewicz był Andrzej Wajda. Aktorka poznała go na planie filmu "Lalka". Małżeństwo doczekało się córki Karoliny. Mimo to ich związek nie przetrwał próby czasu i ostatecznie zakończył się rozstaniem. Zdecydowanie mniej wiadomo na temat drugiego męża gwiazdy. Dla Witolda Orzechowskiego aktorka porzuciła reżysera. Wówczas wybuchł ogromny skandal, a związek z młodszym partnerem szybko się skończył.

Beata Tyszkiewicz niechętnie mówi o drugim małżeństwie. "Szybko mi przeszło"

Związek Beaty Tyszkiewicz i Witolda Orzechowskiego do dziś jest owiany tajemnicą. Nawet po śmierci drugiego męża, aktorka niechętnie wypowiadała się na ten temat. Wiadomo jedynie, że pewnych życiowych decyzji bardzo żałowała. - Gdyby Andrzej był moim drugim mężem, pewnie byśmy się nie rozeszli. Zawiodłam go... Byłam chyba za mało dojrzała. Do małżeństwa też trzeba dorosnąć - wyznała w rozmowie z magazynem "Viva!". Z kolei w innym wywiadzie Beata Tyszkiewicz nieco nawiązała do drugiego małżeństwa. Jej słowa dla wielu były szokujące. - To było małżeństwo przypadkowe, w afekcie, na przekór wszystkim - powiedziała w rozmowie z magazynem "Gala". Po czym dodała: - Jeśli coś do Witka czułam, szybko mi przeszło - stwierdziła. Zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Beata Tyszkiewicz dbała o kolegów z planu. Iwona Pavlovic zdradziła jej sekret

Beata Tyszkiewicz i Iwona Pavlovic przez wiele lat mnóstwo czasu spędziły ze sobą na planie programu "Taniec z Gwiazdami". W jednym z wywiadów tancerka wyjawiła pewien sekret koleżanki. Tę jedną rzecz zawsze przynosiła ze sobą do pracy. - Beatka na każdy odcinek "Tańca z Gwiazdami" przynosiła duży sernik w takim specjalnym opakowaniu. Częstowała tym sernikiem wszystkich, sędziów, produkcję. Ja nie mogłam powstrzymać swojego łakomstwa i zawsze prosiłam o dwa kawałki. Proszę mi wierzyć, jeśli ktoś nie próbował sernika Beaty Tyszkiewicz, to nie wie, co jest dobre w życiu. To najlepsze ciasto na świecie! Nie jadłam lepszego - wspominała w rozmowie z "Faktem". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Beata Tyszkiewicz w 'Tańcu z Gwiazdami' , KAPiF.pl

