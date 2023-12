Nowy Rok zbliża się wielkimi krokami. Choć los "Sylwestra Marzeń" TVP2 w Zakopanem długo stał pod znakiem zapytania, wygląda na to, że dojdzie do skutku. Na 19 grudnia (wtorek) zaplanowano konferencję z udziałem gwiazd i dziennikarzy. W tym roku nie odbędzie się jednak ona w gmachu telewizji na Woronicza, jak przez ostatnie lata. Była to zdecydowanie tańsza opcja od spotkania w jednej z restauracji, jak to będzie miało miejsce tym razem. Wszystko przez ostatnie zapowiadane przejęcie władzy w TVP i popłoch, jaki panuje wśród żegnającego się z władzą szefostwa.

Konferencja sylwestra Dwójki inna niż zawsze

Po objęciu władzy przez Donalda Tuska i jego rząd zaczęła się rewolucja w TVP. Ze stacją na własną prośbę pożegnała się Danuta Holecka, która miała rozwiązać dwie umowy. Prowadząca "Wiadomości" zrezygnowała z tłustej odprawy, o czym pisaliśmy TUTAJ. Od wyborów parlamentarnych wypowiedzenie złożył też reporter "Wiadomości" Bartłomiej Graczak. Odszedł również Karol Jałtuszewski, a także Damian Diaz. Oprócz nich z redakcją pożegnał się wydawca Przemysław Wenerski. Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu", w TVP policzone są też dni Rafała Patyry. Ponoć kierownictwo TVP Sport kilka tygodni temu przekazało mu, że jego umowa ze stacją, wygasająca z końcem grudnia, nie zostanie przedłużona.

Te zawirowania i zapowiadane przez rząd zmiany spędzają teraz sen z powiek osobom, które jeszcze sprawują władzę w TVP. Dla bezpieczeństwa zdecydowano więc o przeniesieniu konferencji sylwestrowej. W poprzednich latach odbywała się ona zawsze w gmachu na Woronicza w studiu, w którym na co dzień nagrywany jest program "Jaka to melodia?". Tym razem spotkanie z dziennikarzami i gwiazdami "Sylwestra Marzeń" ma się odbyć w jednej z warszawskich restauracji przy ul. Foksal.

To droższa opcja, ale w TVP boją się teraz zadym. Dla bezpieczeństwa zakazano wpuszczać do budynku obcych dziennikarzy, bo mówią, że kto wie, co by się wydarzyło. Konferencja taka, jak była zawsze, czyli w budynku TVP, to w tych czasach proszenie się o aferę. Nikt nie chce do tego dopuścić i stąd ta zmiana - mówi nam źródło z TVP.

Lista gwiazd "Sylwestra Marzeń" z Dwójką 2023/2024

Kto przywita 2024 rok z Dwójką? Dziś jest jeszcze sporo nieodkrytych nazwisk. Na razie wiadomo, że na "Sylwestrze Marzeń" w Zakopanem ma pojawić się: Blanka, Maryla Rodowicz, Edyta Górniak z synem Allanem Krupą, Roksana Węgiel, Zenek Martyniuk, Daria Marx, Justyna Steczkowska, Sławomir i Kajra oraz Cleo. Kto jeszcze? O tym przekonamy się dopiero we wtorek podczas konferencji. Zdjęcia wybranych gwiazd sylwestrowej zabawy TVP znajdziesz w galerii na górze strony.

