Agnieszka Wagner jest jedną z popularniejszych polskich aktorek. 17 grudnia artystka obchodziła 53. urodziny. Trzeba przyznać, że czas jest dla niej bardzo łaskawy. Mimo upływu lat aktorka prawie w ogóle się nie zmieniła. Wciąż zachwyca niebanalną urodą. Sami zobaczcie.

Agnieszka Wagner zadebiutowała jako młoda dziewczyna. Te role widzowie wspominają do dziś

Agnieszka Wagner urodziła się w 1970 roku w Warszawie. Po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła historię sztuki na tej samej uczelni. Oprócz tego jest także absolwentką Europejskiej Akademii Filmowej w Berlinie. Po raz pierwszy przed kamerą zadebiutowała w 1988 roku. To właśnie wtedy swoją premierę miał film "Dotknięci" oraz serial "Crimen". Choć od tamtego momentu minęło już trochę czasu, to widzowie z pewnością kojarzą ją do dziś. Agnieszka Wagner ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Wystąpiła m.in. w: "Pierścionek z orłem w koronie", "Nic śmiesznego", "Ciemna strona Wenus", "Quo Vadis", "Listy do M.", "Siedlisko", "Na krawędzi" czy "Korona królów. Jagiellonowie". Nie da się jednak ukryć, że szczególną sympatią widzowie obdarzyli ją dzięki wystąpieniu w "Tygrysach Europy" czy "Fali zbrodni".

Agnieszka Wagner stroni od reflektorów. Niechętnie mówi o życiu prywatnym

Choć Agnieszka Wagner może pochwalić się wieloma rolami, to bardzo rzadko wypowiada się na temat prywatności. Aktorka za wszelką cenę stara się chronić bliskich i rzadko o nich mówi. Wiadomo jedynie, że jej mężem jest były rzecznik prasowy Wisły Kraków, Jerzy Jurczyński. Para doczekała się córki. Dziewczynka otrzymała na imię Helena. Więcej zdjęć Agnieszki Wagner znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

