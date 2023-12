W ostatnim czasie w polskiej polityce dzieje się naprawdę dużo. To woda na młyn kabareciarzy, zwłaszcza tych, którzy - jak Robert Górski - lubią żartować z tego tematu. Satyryk jeszcze przed wyborami stracił jednak swój program w Polsacie, w związku z czym postanowił jak na razie reaktywować kanał na YouTubie. W ostatnim skeczu mogliśmy posłuchać inscenizowanej rozmowy między Szymonem HołowniąPublikujAndrzejem Dudą.

Robert Górski szydzi z polityków w najnowszym skeczu

W rolę marszałka Sejmu wcielił się sam Robert Górski, a postać Andrzeja Dudy odtwarzał artysta kabaretowy Paweł Koślik. Rozmowa zaczęła się od tego, że panowie wymieniali się uwagami na temat swoich żon. Górski, grając prezydenta, pyta Koślika w roli Hołowni, czy to prawda, że jego wybranka jest pilotką. - Moja to lata, ale tylko na zakupy. To znaczy latała, bo teraz to nam przynoszą - mówi rzekomy Duda. Nawiązał też do stylizacji Agaty Dudy.

Moja to tylko garsonki i fryzjer. Albo ktoś, kto się za niego podaje - słyszymy.

Następnie politycy przeszli do exposé Mateusza Morawieckiego i przemowy Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. Hołownia w wydaniu Górskiego przyznał, że jest o prezesa niespokojny. - Przemawia ten cały Mateusz. Patrzmy w przyszłość. Szacunek. Zgoda. Dialog. Rola kobiet. No jakoś tak koncepcyjnie. A ten wariat, jak nie wleci bez trybu, z tym wzrokiem szalonym, z tymi włosami potarganymi, z tym łupieżem wszędzie. I niemiecki agent, niemiecki agent jak zwierzę oszalałe - mówi. Zasugerował Koślikowi w roli Dudy, aby odwrócić nieco uwagę Kaczyńskiego od polityki i może zabrać go w Alpy. - Nie musi oczywiście jeździć na nartach. Pan go posadzi na krześle, zamówi mu herbatę zimową, na ludzi popatrzy normalnych, na słońce. Pan jeździ na nartach, Donek harata w gałę, a on tylko ta polityka i, polityka i kot - dodał.

Nie zabrakło też nawiązania do głośnej sytuacji z udziałem Grzegorza Brauna, który w Sejmie zgasił chanukiję przy pomocy gaśnicy. - Będzie na mnie, że to ja pana walnąłem. Wyjdę na gorszego z***iszona niż ten od gaśnicy - skomentował Koślik jako prezydent. - Proszę się odsunąć, panie prezydencie. A może strażniku żydowskiego ognia - mówił aktor w roli Grzegorza Brauna.

