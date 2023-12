Aplikacja społecznościowa Threads od kilku dni dostępna jest w Polsce. Dołączył już do niej Krzysztof Stanowski i na "dzień dobry" zaskoczył wyznaniem. Dziennikarz swoim wpisem na nowym portalu zasugerował, że przystępuje do pracy nad nowym śledztwem, którego wynikiem ma być film na YouTube. Tym razem wygląda na to, że przyjrzy się Caroline Derpieński, o co prosiło go wiele osób, po tym jak zdemaskował Natalię Janoszek. Czy słowa dollarsowej celebrytki o wielkiej karierze w Ameryce się potwierdzą? Fani Stanowskiego już zacierają ręce.

Krzysztof Stanowski leci do Miami. Zdemaskuje Caroline Derpieński?

Dotychczas Krzysztof Stanowski wzbraniał się nad robieniem materiału o Caroline Derpieński. "Caroline Derpieński robi dokładnie to samo, co ja w Indiach: trolluje. Dobrze się bawi i trolluje. Jeśli ktoś nie dostrzega, że ona nabija się z influencerek i mediów, to powinien odstawić internet, bo pewnie wcześniej też wierzył w postać Quebo bez tatuaży i w okularach" - pisał na portalu X. Jednak w lutym startuje nowy kanał dziennikarza na YouTubie. Wygląda na to, że na start - materiałem o kolejnej celebrytce - chce zapewnić sobie duże zasięgi. Wiadomo, że Derpieński niezmiennie wzbudza wiele emocji, a wielu internautów ciągle zastanawia się nad jej fenomenem i pyta wprost, skąd się wzięła. "Tyle osób o taki film prosiło… Zapowiada się dollarsowy Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie" - napisał Stanowski na Threads i dodał skrin rezerwacji biletu lotniczego z Warszawy do Miami i z powrotem.

Caroline Derpieński broni swojego majątku

Na razie Caroline Derpieński nie zareagowała na rewelacje Krzysztofa Stanowskiego. Ale w lipcu odpowiedziała na jego słowa o rzekomym trollowaniu innych, co jej zdaniem nie miało nigdy miejsca. Podkreśliła wtedy w rozmowie z Plotkiem, że jej bogactwo, o którym tyle mówi, jest prawdziwe i ma być efektem jej ciężkiej pracy. - Ludziom w Polsce nie mieści się w głowie, że można w młodym wieku tyle osiągnąć. Zwłaszcza pod względem finansowym. Ludzie mogą pisać o mnie, co chcą, że niby ich zdaniem trolluję, ale fakty są takie, że biżuteria, ubrania, auta i wszystkie dobra luksusowe należą do mnie. Sam fakt tego i luksusowego życia w USA jest moją wygraną w życiu. Na koniec dnia to ja posiadam zegarek, na którego żadną polską gwiazdę nie byłoby stać, np. za cztery miliony złotych. Więc nie widzę tu trollingu. Polacy by chcieli, żebym się okazała eksperymentem społecznym, sposobem na szybki fame, trollem, ale wszystko można zweryfikować - mówiła nam. Jesteście ciekawi, co udowodni film Stanowskiego?

Caroline Derpieński nie jest już blondynką. Brunetką też nie. Tej zmiany się nie spodziewacie fot. KAPiF.pl