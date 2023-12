Emilia Dankwa to jedna z tych gwiazd młodego pokolenia, które dorastały na oczach widzów. W show-biznesie zadebiutowała już w wieku siedmiu lat rolą w uwielbianym przez dziesiątki osób serialu "Rodzinka.pl", w którym wcielała się w Zosię, rezolutną przyjaciółkę Kacpra Boskiego (Mateusz Pawłowski). Choć niektórym widzom może być trudno w to uwierzyć, Emilia Dankwa jest już dorosła - dokładnie 16 grudnia skończyła 18 lat.

Emilia Dankwa hucznie świętowała 18. urodziny

Jak możemy się dowiedzieć z instagramowej relacji, Emilia Dankwa świętowała urodziny w jednym z warszawskich lokali, który często służy jako sala weselna. Impreza serialowej Zosi przypominała zresztą nieco małe wesele. Miejsce zostało bogato udekorowane srebrnymi balonami, wśród których nie zabrakło oczywiście tych z liczbą "18". Goście mieli do dyspozycji długi, suto zastawiony stół, a także parkiet czy specjalne miejsce do robienia zdjęć. Nie zabrakło także oczywiście urodzinowego tortu, przy którym z dumą pozowała jubilatka. Emila Dankwa na tę okazję postawiła na asymetryczną małą czarną ze świecącymi aplikacjami. Do sukienki dobrała klasyczne szpilki i wyprostowała swoje długie, naturalne kręcone włosy. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Emilia Dankwa skończyła 18. lat Emilia Dankwa skończyła 18. lat, instagram.com/@emiliadankwa_official

Emilia Dankwa mówi o planach na przyszłość

Choć serial "Rodzinka.pl" skończył się już kilka lat temu, Emilia Dankwa cały czas jest aktywna w mediach. Występuje w innych filmach czy serialach, pojawia się na ściankach, spełnia także jako influencerka i modelka. Okazuje się, że z pracą w show-biznesie wiąże swoją przyszłość. W rozmowie z Pudelkiem przyznała też, że wybiera się na studia, jednak nie jest jeszcze pewna co do ich kierunku. "Mam różne plany. Na studia oczywiście się wybieram, ale jeszcze nie wiem, czy w Polsce, czy za granicą. Niekoniecznie będą to studia aktorskie. Nie zamykam się. Oczywiście mam zamiar kontynuować aktorstwo i modeling, tylko nie wiadomo, czy w formie studiów" - powiedziała.

