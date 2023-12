Dzieli ich 25 lat różnicy. Rodzice Macrona prosili Brigitte, żeby zostawiła go w spokoju

Emmanuel Macron i jego żona Brigitte, to jedna z tych par, które udowadniają, że różnica wieku w związku nie ma żadnego znaczenia. Żona prezydenta Francji jest od niego starsza o prawie 25 lat. Niewiele osób wie, że małżeństwo poznało się tak naprawdę już w czasach szkolnych, kiedy to wówczas 39-letnia Brigitte uczyła 16-letniego Macrona. Kobieta wielokrotnie podkreślała, że miłość do Emmanuela była czysto platoniczna do czasu, aż ten stał się pełnoletni. Jak wyglądały początki tej relacji? Więcej zdjęć Emmanuela Macrona i jego żony znajdziesz w galerii na górze strony.

Brigitte Macron podziwiała Emmanuela, gdy ten miał zaledwie 16 lat

Za młodu żona prezydenta Francji była nauczycielką w katolickiej szkole na północy kraju. To właśnie tam poznała Emmanuela, który chodził nawet do jednej klasy z jej córką, Laurence. - Miałam wielu błyskotliwych uczniów, ale żaden nie posiadał jego zdolności - wspominała swojego obecnego męża w wywiadzie. Od pierwszych chwil wzbudzał w niej podziw.

- Miałam mętlik w głowie. Było to dla mnie paraliżujące, że to taki młody chłopak - wyznała Brigitte Macron w rozmowie z magazynem "Paris Match". - Emmanuel musiał wyjechać do Paryża. Powiedziałam sobie, że zakocha się w kimś w swoim wieku. Ale tak się nie stało - dodała. Do wyjazdu zmusili go rodzice, którzy liczyli, że skandal związany ze związkiem młodego mężczyzny i dojrzałej kobiety ucichnie. Mężczyzna nie zamierzał jednak rezygnować z miłości do kobiety, mimo że nie wszystkim się to podobało. Rodzice Macrona poprosili Brigitte, by dała Emmanuelowi spokój, przynajmniej dopóki nie skończy 18 lat. Według plotek, mężczyzna wyjeżdżając miał powiedzieć do Brigitte, że "nie wyzwoli się pani ode mnie, wrócę i panią poślubię".

Brigitte ukrywała związek przed swoimi dziećmi

Pierwszej Damie Francji przede wszystkim zależało na dobru dzieci, które i tak przeżywały już skomplikowaną sytuację między Brigitte a jej pierwszym mężem. Dopiero po jakimś czasie zdobyła się na odwagę, by wyjawić im całą prawdę. - To trwało dziesięć lat, aż przyszedł czas, by wreszcie stawiły czoła krytyce i wzięły się w garść. Możecie sobie wyobrazić, co słyszały od innych, ale nie chciałam przegapić swojego życia - wyznała. W 2007 roku para wzięła ślub i od tego czasu tworzy naprawdę zgrany duet.

Brigitte Macron zdradza kulisy życia u boku prezydenta Francji

Kobieta przyznała, że wciąż zdarza się jej udzielać wskazówek swojemu mężowi, choć ten świetnie radzi sobie i bez nich. Co ciekawe, Brigitte zdradziła, że nigdy nie robi tego przy śniadaniu, żeby nie psuć mężowi humoru z rana. Żona Macrona powiedziała również, że to ona przygotowuje najczęściej poranne posiłki. Zazwyczaj są to po prostu jajka na miękko, które prezydent uwielbia do tego stopnia, że pojawiają się czasem również na kolacji. - Jesteśmy normalną parą. Czasami się nie zgadzamy. To, że jest prezydentem, niczego nie zmienia - powiedziała w wywiadzie pierwsza dama. ZOBACZ TEŻ: Brigitte Macron nie popisała się przed Karolem III. Ten sam błąd zaliczyła Kwaśniewska

