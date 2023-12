Donald Tusk ślub brał dwa razy. Wypomniano mu to w "Wiadomościach"

Donald Tusk w polityce, a co za tym idzie - w świecie medialnym - obecny jest już od wielu lat. Głośno mówi się nie tylko o jego dokonaniach zawodowych, ale pod lupę brane są także szczegóły jego życia prywatnego. Szczególnie teraz, gdy ponownie został wybrany na stanowisko premiera. Nie jest tajemnicą, że Donald Tusk od wielu lat jest żonaty ani też to, że z żoną Małgorzatą po wielu latach zdecydował się na ślub kościelny. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że ta decyzja miała częściowo wymiar polityczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska ma oczekiwania wobec nowego rządu?

Donald Tusk dwa razy stawał z Małgorzatą na ślubnym kobiercu

Pierwszy, cywilny, ślub pary odbył się w 1978 roku. Jak wspominał sam Donald Tusk, ceremonia miała miejsce w Gdańsku, a wesele odbyło się w Gdyni. "Mieliśmy po 21 lat, byliśmy studentami bez grosza przy duszy, bez mieszkania, ale za to z marzeniami" - pisał premier w instagramowym poście. Małżonkowie po kilku latach doczekali się także dzieci. W 1982 roku na świat przyszedł syn Michał, a pięć lat później urodziła się córka pary, Katarzyna. Lata mijały, a polityczna pozycja Donalda Tuska stawała się coraz silniejsza. W 2005 roku polityk wystartował w wyborach prezydenckich. To właśnie wtedy podjął decyzję, aby przysięgę małżeńską z żoną złożyć sobie także w kościele. Jak wspominał w swojej książce "Szczerze", która ukazała się w 2019 roku, miały namawiać go do tego dwie koleżanki z partii - Zyta Gilowska i Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Jesteś chrześcijaninem, możesz zostać prezydentem, załatw to jak najszybciej" - miały mu przekazać.

Ślub był skromny, a Donald Tusk nie chciał rozgłosu. Sprawa i tak wyciekła do mediów. Kościelną ceremonię, która odbyła się po niemal 30 latach od cywilnej, wypomniano politykowi zresztą w "Wiadomościach" w 2021 roku. Zarzucono mu, że deklarowany przez niego katolicyzm jest wyłącznie na pokaz. - Donald Tusk nagle dokonał nawrócenia i brał ślub kościelny tuż przed wyborami. Wtedy przywiązywanie się do wartości chrześcijańskich, do katolicyzmu widać miało służyć Platformie Obywatelskiej. Dzisiaj Platforma odwróciła się zupełnie - mówił w "Wiadomościach" Miłosz Manasterski.

Donald Tusk Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!