Kulinarne upodobania Magdy Gessler od lat bardzo interesują jej fanów. I to nie tylko dlatego, że jest w tej dziedzinie ekspertką. Restauratorka sporo straciła na wadze, a w wywiadach chętnie opowiadała, jak jej się to udało. Kilka lat temu w rozmowie z "Party" wyznała, że dla zdrowia mocno ograniczyła jedzenie mięsa, do czego zachęcili ją lekarze, a także jej syn. W 2019 roku ujawniła z kolei, że schudła 15 kg na własnej diecie. "Nie mam apetytu, takiego niesamowitego łaknienia. Zmniejszyłam, skurczyłam sobie żołądek całą moją historią i zazwyczaj jem na śniadanie biały ser, pomidor, kawę, sok z pomarańczy" - powiedziała JastrząbPost.

Magda Gessler zdradziła, jak schudła dziesięć kilogramów

Restauratorce ubyło kolejne dziesięć kilogramów, a o swojej przemianie tym razem opowiedziała w rozmowie z se.pl. Magda Gessler przyznała, że nigdy nie odchudzała się w rygorystyczny sposób i też niczego sobie nie odmawia. "Nakazy i zakazy nie działają dobrze. Najważniejszy jest spokój, zaufanie sobie i zachowanie równowagi" - stwierdziła. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" ujawnia, że na jej talerzu lądują najczęściej warzywa w dużej ilości, szczególnie pomidory i pieczone ziemniaki, a także ryby. Cały sekret tkwi w tym, że Gessler stara się jeść o tych samych porach i sięga po mniejsze porcje.

Mój sposób na dietę cud to intensywna praca. Ciągle jestem w biegu, ale jednocześnie staram się nie zapominać o regularności w jedzeniu. Z tym że jem mniejsze porcje. To żadne odkrycie, ale działa! - podsumowała.

Lara Gessler broni cen świątecznych potraw mamy

W okresie przedświątecznym Magda Gessler już od lat proponuje bożonarodzeniowe potrawy pochodzące z jej restauracji, a wszyscy są zawsze mocno zaskoczeni ich cenami. W tym roku przykładowo kilogram bigosu kosztuje 96 złotych, kilogram pierogów z kapustą i grzybami, ruskich lub z mięsem - 92 złote, a za kilogramowy piernik trzeba zapłacić 100 złotych. Do wygórowanych cen w rozmowie z Pomponikiem odniosła się córka restauratorki. Przyznała, że wpływa na nie nie tylko inflacja, ale też renoma, którą wypracowała sobie jej mama. - Ona też utrzymuje się na rynku bardzo długo, to też ją kosztuje dużo nerwów, dużo zdrowia i dzięki temu zarobiła sobie na nazwisko, które jest w tej chwili marką i daje jej tytuł do tego, żeby ustalić wyższe ceny - powiedziała Lara Gessler.

