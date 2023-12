Nowy marszałek Sejmu najczęściej zabiera głos w sprawach ważnych dla Polski, ale ostatnio nieco więcej zdradził na temat swojej prywaty. Jest dumnym mężem żołnierki i pilotki myśliwca Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, z którą doczekał się dwójki dzieci. Wychodzi na to, że wskutek zobowiązań zawodowych małżonkowie nie mają dla siebie za dużo czasu.

Zobacz wideo Hołownia szczerze o Ozdobie. "Może by pan nas nie męczył?"

Szymon Hołownia podziwia swoją żonę. Ma bardzo odpowiedzialny zawód

Urszula Brzezińska-Hołownia poznała swojego przyszłego męża właśnie dzięki pracy, gdyż spotkali się po raz pierwszy z Hołownią na lotnisku wojskowym, gdzie ówczesny prezenter realizował jeden z odcinków "Mam talent!". - Widziałem parę razy żonę, jak leci - to robi wrażenie na kimś, kto lubi lotnictwo. Samolot wywołuje we mnie łzy. Jestem pełen podziwu dla tego, co robi Ula, dla tej determinacji, z którą ona to robi. Oni trafili na nieprosty moment w wojsku, na moment zmian ludzkich, ale przede wszystkim sprzętowych - powiedział pewien podziwu dla żony Hołownia w wideopodcaście "Wybory Kobiet". Jego ukochana jest bardzo zajęta i nawet podczas wspomnianej rozmowy była w pracy. - Kiedy rozmawiamy, moja Ula jest na dyżurze. Oni startują na ostro uzbrojonym samolotem, na każdy sygnał, są pierwsi. Jeżeli ktokolwiek chciałby zrobić Polsce krzywdę, to pierwsi mają z nimi kontakt - oznajmił marszałek.

Myślę sobie, ile trzeba zmienić, żeby oni czuli się bezpiecznie - dodał po chwili.

Szymon Hołownia w nowym wywiadzie https://www.youtube.com/watch?v=zzlSEvVHFKw

Szymon Hołownia o braku czasu na randki z żoną

- My mamy małe dzieci i oboje z żoną ciężko pracujemy i oboje wiemy, że czasami trzeba te swoje plany, marzenia odkładać. Nawet pójście na randkę, ile my czasu nie byliśmy na randce. Cały czas sobie obiecujemy, że może w przyszłym tygodniu, może między świętami, że może za moment. Albo dziecko jest chore, żona musi wyjechać, albo ja coś mam, albo drugie dziecko jest chore - przyznał marszałek pod koniec rozmowy. Po jego zdjęcia zapraszamy do galerii.

