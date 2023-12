Borys Budka od lat jest zaufanym współpracownikiem Donalda Tuska. Prawnik i doktor nauk ekonomicznych ze Śląska z partią PO związany jest już od ponad 20 lat. W trakcie kariery pełnił w kraju różne ważne funkcje, w tym m.in. obejmował stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz. Jego kariera ma się doskonale, bo Budka właśnie został nowym ministrem aktywów państwowych. Co wiemy o jego życiu prywatnym? Od 12 lat związany jest z Katarzyną Kuczyńską-Budką, która wspiera go na każdym kroku. Kiedy polityk został liderem Platformy Obywatelskiej, obiecali sobie, że życie zawodowe i nowe obowiązki nigdy negatywnie nie wpłyną na ich małżeństwo. Trwałość ich związku jest najlepszym dowodem na to, że udało im się dotrzymać tej obietnicy.

Borys Budka ma starszą partnerkę. W 2011 roku stanęli na ślubnym kobiercu

Borys Budka poznał swoją obecną partnerkę, kiedy pełnił funkcję radnego w Gliwicach. Katarzyna Kuczyńska pracowała jako dziennikarka w Zabrzu i zajmowała się głównie polityką w regionie. Partnerka ministra jest starsza od niego o siedem lat. Kiedy się poznali, kobieta miała już córkę z poprzedniego związku. Jak wspominała w wywiadach, nie było to zauroczenie od pierwszego wejrzenia, ale uczucie pojawiło się z czasem. W 2011 roku zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu. Niedługo potem na świat przyszła ich córka, Lena.

Dzień ślubu dokładnie pamiętam, to był intensywny 2011 rok. Obrona doktoratu, ślub, a potem kampania wyborcza. Inne czasy. Polska nie była tak podzielona. Na ślubie gościliśmy przyjaciół parlamentarzystów zarówno z PO, jak i z PiS - wyjawił Budka w rozmowie z "Super Expressem".

Borys Budka z żoną fot. kapif.pl

Katarzyna Kuczyńska-Budka jest największym wsparciem dla męża. "Pracujemy razem od wielu lat"

Katarzyna Kuczyńska-Budka jest dla męża ogromnym wsparciem. Sama ma już spore doświadczenie w pomaganiu politykom w budowaniu ich wizerunku i wielokrotnie pomagała w tej kwestii mężowi. - Pracujemy razem od wielu lat. Szkoliłam kiedyś polityków, ucząc ich kreowania wizerunku i zdarza mi się recenzować męża. Na szczęście Borys jest świadomy swoich zalet i wad, nieustannie szlifuje swój warsztat. Fantastycznie pracuje w grupie, jest otwarty na konstruktywną krytykę. Korzysta z rad fachowców, co jest jego ogromnym plusem. Ja teraz przyglądam się temu z zewnątrz - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Borys Budka z żoną fot. kapif.pl

