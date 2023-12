Odejście "Versace z Głogowa" to potężny cios dla jego bliskich i fanów. Wiele osób z show-biznesu postanowiło publicznie pożegnać zmarłego, jak chociażby Laluna, która także pojawiła się w programie "Królowe życia". "Spoczywaj w pokoju, amen. Za szybko nas opuściłeś... Dlatego tyle razy mówię, dbajcie o każdą chwilę w swoim życiu, bo nie znacie ani dnia, ani godziny" - napisała na Instagramie. Pewien czas przed śmiercią projektant ogłosił bankructwo i zdążył wpaść na nowy pomysł biznesowy, a mianowicie wykonywanie makijażu permanentnego. Wychodzi na jaw, że planował jeszcze w inny sposób podreperować swój budżet.

Gabriel Seweryn chciał wykonać kontrowersyjny ruch. Poszedłby w zupełnie inną branżę

Szycie futer sprawiało projektantowi ogromną przyjemność, jednak w sytuacji kryzysu finansowego Seweryn wpadł na inny pomysł, który ujawniła jego przyjaciółka w "Fakcie". - Jak miał zamówienie, to nie miał ram czasowych, siedział i szył - wspomina osoba z bliskiego otoczenia uczestnika znanego programu. Wychodzi na to, że Seweryn żadnej pracy się nie bał. - Pracował od nastoletnich lat, najpierw w cukierni, piekarni, a później w pracowni ze swoją mamą, która go wszystkiego uczyła, pomagała i doradzała - wyznała jego przyjaciółka. Najbardziej zaskakującą formą zarobku, jaką się interesował projektant w ostatnim czasie, była kariera freak fightera, do czego przekonał się też chociażby Sebastian Fabijański.

Chciał zawalczyć w MMA dla celebrytów, miał się zacząć wkrótce do tego przygotowywać - zdradziła przyjaciółka Seweryna.

Gabriel Seweryn być może mógłby podbijać show-biznes jako freak fighter. Na jakie zarobki można liczyć w tej branży?

Ten news z pewnością zaskoczył wielu fanów projektanta. Niemałym szokiem była także decyzja znanego aktora, Sebastiana Fabijańskiego, kiedy wstąpił w szeregi federacji Fame MMA. Ten ruch spotkał się z mieszanym odbiorem, ale pamiętajmy, że artysta swoje zarobił za trzy krótkie pojedynki. Po gali Fame Reborn wyszło na jaw, że za jedną walkę otrzymał ponad pół miliona złotych. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

