Sandra Kubicka i Aleksander Baron pochwalili się w mediach społecznościowych swoim szczęściem. 17 grudnia na ich profilach pojawiło się nagranie z zaręczyn. Wokalista zadbał o to, by stało się to w pięknych okolicznościach. Modelka skakała z radości i z dumą pochwaliła się pierścionkiem. Serdecznie gratulujemy i już odliczamy dni do ślubu!

Sandra Kubicka i Aleksander Baron właśnie się zaręczyli. Spójrzcie na ten pierścień

Sandra Kubicka i Aleksander Baron podzielili się na Instagramie nagraniem z zaręczyn. W filmie widzimy parę na tle ogromnej rzeźby przedstawiającej dłonie ułożone w kształt serca. Baron tradycyjnie ukląkł przed ukochaną i z kieszeni wyciągnął pudełko z pierścionkiem, który wręczył partnerce. "Powiedziała tak!" - pochwalił się w opisie nagrania. Były też romantyczne pocałunki. Para wyglądała na zrelaksowaną i oświadczyny odbyły się w wyjątkowo swobodnej atmosferze. Na koniec nagrana uśmiechnięta od ucha do ucha modelka pochwaliła się pierścionkiem z pokaźnym kamieniem. Sekcja komentarzy zapłonęła. "I teraz wszyscy ci, co mówili, że nie będziecie długo razem, zbierają szczęki z podłogi", "Od razu czuć było prawdziwą miłość między wami, a ci, co nie wierzyli albo dogryzali wam, życząc tym samym szybkiego rozstania, na pewno teraz mają gula" - czytamy. Nagranie z zaręczyn Kubickiej i Barona znajdziecie na dole strony.

Sandra Kubicka, Aleksander Baron fot. instagram.com/alekbaron

Kubicka i Baron prawie się rozstali? W sieci aż wrzało od plotek

Jeszcze kilka miesięcy temu spekulowano, że w relacji Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona nie dzieje się zbyt dobrze. Sugerowano, że para podjęła decyzję o rozstaniu, co modelka niemal natychmiast zdementowała. W czerwcu Kubicka opublikowała romantyczne nagranie z partnerem. Pod filmem komentarz dodała jedna z fanek. "Jesteście jedną z tych par, które jeśli się rozpadną, to przestaję wierzyć w miłość" - oświadczyła. Modelka nawiązała do rzekomego rozstania i odpisała fance. "Jeśli się rozpadniemy, to też przestanę wierzyć w miłość" - podkreśliła. Jak się okazuje, w relacji Sandry Kubickiej i Aleksandra Baron jest lepiej niż kiedykolwiek!

