Syn "Królowej życia" zginął w wypadku samochodym 15 lipca 2023 roku. Śmierć ponieśli także jego koledzy, którzy towarzyszyli mu w ostatniej przejażdżce. Po odejściu Patryka do mediów trafiła informacja, że podczas kierowania pojazdem był pod wpływem alkoholu. Sylwia Peretti na pewien czas zniknęła z mediów. Obecnie daje o sobie znać na Instagramie, publikując co jakiś czas refleksyjne wpisy.

REKLAMA

Zobacz wideo Peretti wspomina o kradzieży

Sylwia Peretti o walce po śmierci syna. Można uronić łzę

Celebrytka jest organizatorką świątecznej akcji Paczka Peretki, wskutek której pomaga dzieciom z domu dziecka. W tym roku działanie na jakimkolwiek polu jest dla Peretti bardzo trudne, ze względu na niewyobrażalny ból po utracie syna. Mimo wszystko udało się zrealizować tegoroczny projekt, o czym celebrytka poinformowała w mediach. "Piąty rok z rzędu Paczka Peretki trafiła do potrzebujących, tym razem dzieciaków. Zrealizowaliśmy ogrom marzeń, doświadczyliśmy wielu wzruszeń. Gdyby nie Mikołaj, nie miałabym szans, by to udźwignąć..." - napisała Peretti.

Każdy list od dziecka, każda paczka, która od was przychodziła, później reakcje dzieci, czy przytulaski... To momenty, pomiędzy poddaniem się a sprawdzaniem, ile jeszcze mogę znieść... Toczyłam ogromną walkę, sama ze sobą. Nadal to robię. Wiem, że ten, kto nie przeżył takiej ciemności, jaka mnie teraz otacza, nie zrozumie, jak kończy się życie za życia - dodała następnie.

Sylwia Peretti we wpisie o Patryku KAPiF.pl

Sylwia Peretti pod koniec wpisu użyła poruszającej metafory

"Dlatego dziś, życzę wam na te Święta, aby u was nigdy nie zgasło światło... Miejsce matki zawsze jest przy dziecku. Czas pokaże, czy o jednym skrzydle nauczę się latać..." - napisała na koniec uczestniczka "Królowych życia". O innym wzruszającym poście pisaliśmy tutaj. Po zdjęcia Sylwii Peretti zapraszamy do galerii.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!