Krzysztof Krawczyk swoimi przebojami przez lata podbijał muzyczny rynek. Muzyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Grotnikach niedaleko Łodzi. Na płycie widnieje czarno-biała podobizna artysty z rozłożonymi rękoma. To wyjątkowe miejsce często odwiedzają fani, aby złożyć hołd swojemu idolowi. Ewa Krawczyk, żona wokalisty, dba o czystość i porządek w miejscu jego pochówku. Właśnie pokazała, jak przystroiła grób ukochanego na święta.

Żona Krzysztofa Krawczyka udekorowała grób muzyka przed świętami. "Pięknie i zadbanie"

Ewa Krawczyk właśnie udostępniła w sieci zdjęcie, na którym pokazała, jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka przed Bożym Narodzeniem. Żona muzyka, która bardzo troszczy się o to miejsce, przygotowała specjalne dekoracje nawiązujące do nadchodzących świąt. "U mojego Krzysia już świątecznie" - napisała na Facebooku. Przy płycie nagrobnej widać czerwone gwiazdy betlejemskie, które zostały ozdobione bombkami. Obok grobu pojawiły się także drewniane choinki o minimalistycznej formie. "Jak zawsze pięknie i zadbanie!", "Pięknie naszykowane i udekorowane", "Pani Ewo, pięknie! Kocham to miejsce. Uwielbiam tam być" - czytamy w komentarzach.

Grób Krawczyka wzorowany jest na grobie Elvisa Presleya. "Byliśmy z Krzysztofem u Elvisa w Memphis"

Miejsce ostatniego pochówku Krzysztofa Krawczyka jest bardzo nietypowe. Wokół pomnika znajduje się kamienna kostka, a nagrobek otoczony jest płotkiem. Inspiracją dla takiej aranżacji przestrzeni było miejsce ostatniego spoczynku Presleya. Warto przypomnieć, że sam wokalista nazywany był "polskim Elvisem". - Zapowiadałem, że nagrobek będzie ogrodzony takim płotkiem, jaki widzieliśmy u Elvisa Presleya w Memphis. Byliśmy z Krzysztofem u Elvisa w Memphis i nad jego grobem zaśpiewaliśmy 'Love me Tender' - wspomniał w rozmowie z Plejadą Andrzej Kosmala, wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka.

