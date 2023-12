Alicja Bachleda-Curuś wystąpiła w takich produkcjach jak "Pan Tadeusz", "Ondine", "Bitwa pod Wiedniem", "Na dobre i na złe" czy "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Dużo mówi się o aktorce nie tylko ze względu na jej karierę, ale i związki, jak chociażby ten z Colinem Farrellem, z którym ma syna Henry'ego Tadeusza. Miłość aktorów nie przetrwała jednak próby czasu, a do mediów przedostały się wieści o innych sympatiach Bachledy-Curuś. Z kim ostatnio była widziana?

Alicja Bachleda-Curuś z tajemniczym przystojniakiem. To nie jej narzeczony

Dwa lata temu gwiazda miała zaręczyć się z biznesmenem ze Szwajcarii. Według ustaleń "Super Expressu" zakochani mieli zamieszkać w willi przy Mulholland Drive w Los Angeles. O ślubie pary media do tej pory nie słyszały, za to krążą pogłoski o mężczyźnie, z jakim widziano Alicję Bachledę-Curuś. Jest nim bowiem Jonathan Tybel, który lata temu był blisko innej polskiej aktorki, Weroniki Rosati. Wspomniany mężczyzna zajmuje się wsparciem mentalnym. Co ciekawe, ma na swoim koncie film "The Mule", gdzie zagrał u boku Sharone Stone. Nie jest wiadome jednak, co dokładnie łączy Bachledę-Curuś i Tybela.

Alicja Bachleda-Curuś tak mówiła o rozstaniu z Farrellem

O zakończeniu związku aktorów było głośno kilka lat temu. Wielu nie mogło uwierzyć, że finalnie postanowili się rozstać. - Ważne, by spojrzeć na związek z boku i zastanowić się, czy idziemy we właściwym kierunku. Cieszę się, że nam się to udało i podjęliśmy z Colinem decyzję, by nasz związek przerodził się w ten bardziej przyjacielski, równocześnie odnosząc się z szacunkiem do uczucia, które nas łączyło - wyjaśniła aktorka w dawnej rozmowie z "Twoim Stylem". Po jej zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

