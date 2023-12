Tomasz Karolak, czyli aktor znany z produkcji takich jak "Rodzinka.pl", "39 i pół" czy "Listy do M.", informuje na Instagramie fanów najczęściej o aktualnościach z jego życia zawodowego. Tym razem postąpił inaczej. Podzielił się z odbiorcami dramatem, z którym aktualnie mierzy się jego rodzina. Co dokładnie przekazał fanom?

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o początkach kariery. Było wiele bolesnych poranków

Tomasz Karolak musiał powstrzymać łzy. "Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem"

W poruszającym InstaStories aktor nagłośnił temat choroby bliskiej mu osoby. - Kochani zawsze staram się pomóc, teraz proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak, leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy - powiedział. Jego bratanica jest w ciężkim stanie, dlatego też szczególnie w tym okresie przyda jej się dodatkowe wsparcie.

Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha, taką intencję: 'Helenka kochamy cię'. Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie 'Helenka, Helenka kochamy cię' - powiedział aktor, a następnie opublikował fragment nagrania z Rybnika, gdzie publiczność krzyczała w imieniu jego krewnej.

Tomasz Karolak i apel do fanów https://www.instagram.com/tomasz_karolak_insta/

Tomasz Karolak niedawno otworzył się na temat córki

Córka Karolaka Lena uczyła się w liceum o profilu artystycznym, ale w pewnym momencie postanowiła przenieść się do szkoły wojskowej, która wiele zmieniła w jej życiu. Opowiedział o tym jej ojciec w podcaście "WojewódzkiKędzierski". - Poszła do tej szkoły wojskowej i odnalazła tam dyscyplinę, której w szkole artystycznej brakuje. Znalazła miłość i przestała być Marcelem, bo była przez jakiś czas Marcelem. Wcześniej zastanawiała się nad swoją tożsamością. Ciężko było, nie powiem - wyznał aktor. Co więcej zdradził o córce? O tym przeczytacie tutaj, a po zdjęcia Karolaka zapraszamy do galerii.

Tomasz Karolak i apel do fanów KAPiF.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!