Roksana Węgiel świętuje urodziny ukochanego. Wybrali się na kosztowny zabieg

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Piosenkarka dojrzewała na oczach fanów, najpierw wygrywając pierwszą edycję "The Voice Kids", a później także Eurowizję Junior. Od jakiegoś czasu - pełnoletnia już gwiazda - jest związana ze starszym od siebie producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Muzyk niedawno obchodził urodziny, a zakochana para podzieliła się kadrami z tego wyjątkowego dnia na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szmajowski ma crusha na Roksanie Węgiel?

Roksana Węgiel świętuje urodziny ukochanego. Kevin Mglej skończył 27 lat

"Zaczynamy świętowanie urodzin Kevina od cudownego rytuału Hammam" - napisała zakochana Roksana. Zabieg, który wybrała para, polega na głębokim oczyszczeniu i odżywieniu ciała za pomocą masażu w łaźni tureckiej. Cena takiej przyjemności oscyluje w okolicach 400-500 zł od osoby. Na reszcie kadrów Węgiel z Instagrama widzimy Kevina i Roksanę w SPA, jak i wspólnych objęciach. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój kochany!" - podpisała jedno ze zdjęć.

Roxie Węgiel świętuje urodziny Kevina Mgleja Roxie Węgiel świętuje urodziny Kevina Mgleja, fot. Instagram @roxie_wegiel

Kevin Mglej i Roksana Węgiel szykują się do ślubu. Nie przyjmują się nieprzychylnymi komentarzami internautów

Roksana Węgiel w tym roku pochwaliła się, że przyjęła oświadczyny swojego partnera. Pomimo wielu niepochlebnych opinii i krytyki internautów, para wydaje się tym nie przejmować. Wspólnie pracują nad najnowszymi piosenkami Roksany, a także przygotowują się do ślubu. Para chętni dzieli się wspólnymi kadrami na Instagramie. Widać także, że zakochani nic sobie nie robią z uszczypliwych komentarzy w sieci, dotyczących chociażby różnicy wieku i tego, że Kevin ma już dziecko z poprzednią partnerką. Podobno Roksana i jej partner już mają ustaloną datę ślubu. Wygląda na to, że nic im nie przeszkodzi w drodze do pełni szczęścia i realizacji najbliższych planów.

Kevin Mglej i Roksana Węgiel Kevin Mglej i Roksana Węgiel; fot. kapif.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!