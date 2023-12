To już koniec TVP3 Info. Wiadomo, co się stało

Po wygranych wyborach parlamentarnych nowy rząd zapowiadał rewolucję w TVP. Z korytarzy Woronicza znika coraz więcej pracowników. Jedni, jak Danuta Holecka czy Michał Adamczyk, odchodzą sami, inni nagle mieli zaczęli brać zwolnienia lekarskie. Teraz z kolei do mediów trafiła informacja, że z anteny całkowicie ma spaść pasmo TVP3 Info. To efekt zapowiadanej polityki Donalda Tuska? Niekoniecznie.

Koniec TVP3 Info. Poszło o oglądalność i pieniądze

Jak podają Wirtualne Media, zarząd TVP planuje całkowite zdjęcie emisji pasma TVP3 Info, który obok TVP Info jest drugim co do wielkości programem o charakterze informacyjnym w TVP. Skąd taka decyzja? To efekt cięć i szukania oszczędności w Telewizji Polskiej, których ofiarą padły też inne programy. Częściowo ten problem dosięgnął "Sylwestra Marzeń", "Ojca Mateusza", którego prezes Mateusz Matyszkowicz złożył w ofierze, czy "Koła Fortuny". Liczby nie kłamią. Jak wskazują Wirtualne Media, oglądalność TVP3 Info mocno spadła. Utrzymanie pasma staje się więc dla TVP, delikatnie mówiąc, mało opłacalne. Aktualnie TVP3 Info ogląda średnio jedynie około 58 tys. widzów - podaje portal. To oglądalność formatu na przestrzeni ponad roku (dane zbierane od 5 września 2022 roku do 12 grudnia 2023 roku). Kolejne statystyki z raportu Wirtualnemedia.pl jeszcze lepiej pokazują skalę problemu. "Najwięcej widzów przyciągnęło wydanie TVP3 Info pokazane 29 listopada br. o 11.35. Śledziło je średnio 235 tys. osób" - czytamy. Dla porównania warto zauważyć, że "Fakty" TVN i TVN24 BiS w 2022 roku oglądało średnio 2,66 mln widzów.

Dziennikarze Polsatu mają przejść do TVP. Są pierwsze nazwiska

Gazeta.pl niedawno donosiła, że w TVP pojawił się kolejny problem, który informator portalu nazwał "pożarem w burdelu". Okazuje się, że w Telewizji Polskiej nie tylko wybuchła wojna domowa, ale także nie ma komu prowadzić "Wiadomości". Pojawiły się spekulacje, że po zmianach w TVP do stacji mają przejść dziennikarze Polsatu.

TVP 3 TVP 3, Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta