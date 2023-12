Agata Duda w ostatnim czasie zmieniła styl na nieco odważniejszy. Według jej stylistki pierwsza dama ma teraz "odsłaniać swoją kobiecość". Podobno prezydentowa ma mieć też duże wyczucie stylu. Cóż, nie kwestionujemy tego - jednak nawet najlepszym zdarzają się wpadki. Taką teraz zaliczyła Agata Duda, która postawiła na nieformalny strój.

REKLAMA

Zobacz wideo Malwina Wędzikowska ocenia styl Agaty Dudy. "Gdybym dostała ją w swoje ręce, na pewno coś bym zmieniła"

Agata Duda w "domowym" wydaniu. Coś poszło nie tak

Agata Duda, delikatnie mówiąc, nie należy do wylewnych osób. Pierwsza dama nieczęsto zabiera głos w poważnych sprawach. Media rzadko analizują więc jej wypowiedzi, za to chętnie oceniają stylizacje. Tym razem uwagę zwracała najnowsza stylizacja Agaty Dudy ze spotkania z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem. Jak podaje kancelaria prezydenta, pierwsza dama wzięła udział w lekcjach bezpieczeństwa na drogach, które były skierowane do uczniów szkół podstawowych i do seniorów. Podczas wydarzenia Agata Duda prezentowała się w wygodnej, casualowej stylizacji. Pierwsza dama miała na sobie kardigan, biały top i ciemne spodnie. I nic w tym dziwnego, że na spotkanie z dziećmi postawiła na mniej formalny strój. Problem w tym, że nie trafiła z kolorystyką i fasonem. Głównym problemem jest beżowy sweter w serek z ciemną lamówką. Ten odcień nie pasował prezydentowej, która dużo lepiej prezentuje się w bardziej wyrazistych barwach. Żona prezydenta dobrze wygląda też w brązach i granatach, co dobitnie udowodniła podczas spotkania zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Wystarczyłoby więc, że postawiłaby na inny kolor swetra, albo dodała do całości wyrazisty dodatek. Agata Duda nie musiała o tym wiedzieć, ale stylistyka powinna podpowiedzieć jej podobne rozwiązania.

Agata Duda swoją stylistkę poznała w kościele

Agacie Dudzie stylistkę polecił... ksiądz. Jak do tego doszło? Jakiś czas temu pierwsza dama była na koncercie w kościele w Juracie. Podczas wydarzenia śpiewała Alicja Węgorzewska. Agacie Dudzie bardzo podobała się stylizacja wokalistki, co przyznała w rozmowie z tamtejszym proboszczem. Ks. Marcin Nowak przedstawił wówczas prezydentowej autorkę kreacji - Dorotę Goldpoint. Kilka dni później stylistyka odebrała telefon z kancelarii prezydent i usłyszała propozycję współpracy.