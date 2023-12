Caroline Derpienski kuje żelazo, póki gorące. Niedawno chwaliła się nowymi zębami, pokazała w niebieskich włosach, debiutowała w Miami jako projektantka mody. Teraz na podbicie swojego luksusowego wizerunku wrzuciła na Instagram filmik, w którym zaprezentowała "swoją nową zabawkę" w postaci luksusowego samochodu marki Rolls-Royce.

Zobacz wideo Caroline Derpieński to... biedna dziewczyna z Pcimia Dolnego?

Caroline Derpienski chwali się nowym Rolls-Roycem. Cena? Lepiej usiądźcie

"Moja nowa zabawka. Rolls-Royce Wraith. Nazwałam go Dollaroyce, bo kosztował wiele dolarów. (...) Dziękuję za spełnienie moich różowych marzeń" - czytamy w opisie nagrania Derpienski. Na wideo widzimy luksusowy samochód, który został "odpicowany" na potrzeby influencerki. Auto zyskało różowe elementy, jak i naklejkę z wizerunkiem Derpienski. Białostoczanka na dowód uwielbienia nowego samochodu założyła mu nawet... osobny profil na Instagramie. "Większość osób w Stanach tak robi. Dołączam do trendu, też chce mieć mega content" - tłumaczy decyzję w komentarzach. Warto dodać, że Rolls-Royce w modelu Wraith w podstawowej wersji kosztuje około dwóch milionów złotych. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Caroline Derpienski budzi sporo emocji. Tak o niej mówi Dagmara Kaźmierska

Caroline Derpienski to nowa celebrytka, która wywołała największe zamieszanie w polskim show-biznesie w ostatnich miesiącach. O jej konfliktach ze znanymi osobami - od Piotra Rubika, przez Katarzynę Nosowską, aż do Anety Glam - można już zacząć pisać książkę. O opinię na temat Derpieński została w ostatnim czasie zapytana Dagmara Kaźmierska. "Królowa życia" przyznała bez ogródek, że pała sympatią do młodszej koleżanki z branży. - Ta dziewczyna miała jakiś swój cel ''być sławną w naszym kraju''. Wdarła się przebojem, wdarła się z impetem, jest wszędzie, codziennie o niej ktoś pisze, a przy tym jest zabawna - powiedziała Kaźmierska. Przy okazji odniosła się do wypowiedzi Derpieński na jej temat. Przypominamy, że jakiś czas temu Caroline radziła Kaźmierskiej "złapanie vibe'u z Miami", przyznając przy tym, że nawet jej nie kojarzy. Jesteście ciekaw odpowiedzi Dagmary? Przeczytajcie nasz artykuł.

