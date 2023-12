Magdalena Stępień od jakiegoś czasu wielokrotnie podkreślała, że temat jej związku z Jakubem Rzeźniczakiem należy już do przeszłości i nie chce już do tego wracać. Fani są jednak nieustępliwi i ciągle poruszają temat jej przeszłości. W trakcie ostatniej dłuższej podróży pociągiem celebrytka znalazła chwilę na serię pytań i odpowiedzi. Jeden z internautów poruszył kwestię karmy. "Czy chciałabyś, żeby co do niektórych wróciła karma?" - padło pytanie, które od razu połączono z jej byłym związkiem. Co odpowiedziała Stępień? "Czy bym chciała? Nie! Lecz uważam, że wszystko do nas wraca. Nieważne czy zło, czy dobro. Karma wraca w najmniej spodziewanym momencie, zabiera to, na czym ci najbardziej zależy, coś, co jest dla ciebie w danym momencie najważniejsze" skwitowała. Modelka po raz kolejny postanowiła znaleźć chwilę dla fanów. Padło bezpośrednie pytanie o Rzeźniczaka.

Zobacz wideo Magda Stępień odpiera ataki hejterów o drogie ubrania. "Są dwa miejsca, w które się człowiekowi nie zagląda"

Magdalena Stępień zapytana o wypowiedzi Rzeźniczaka. "Moja prawda jest inna"

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak rozstali się, kiedy modelka była w ósmym miesiącu ciąży. Ich syn Oliwier chorował na rzadką odmianę raka wątroby i zmarł w 2022 roku. Niedawno piłkarz pojawił się w podkaście u Żurnalisty, w którym opowiadał o swoich relacjach z poprzednimi partnerkami. W trakcie rozmowy padło wiele zarzutów wobec Magdaleny Stępień. W najnowszej serii pytań i odpowiedzi, którą celebrytka zorganizowała na Instagramie, jeden z internautów postanowił poruszyć temat kontrowersyjnego wywiadu. Padło pytanie, czy Stępień zamierza jakoś się do niego ustosunkować.

Kady ma prawo do wypowiedzi na każdy temat. Jeśli tak Kuby "prawda" wygląda to ok, ja to akceptuję. Moja jest trochę inna. Ogólnie uważam, że szkoda czasu w życiu na kłótnie i przepychanki - odpowiedziała.

Magdalena Stępień miała już męża. "Podjęliśmy decyzję o ślubie bardzo szybko, co było złą decyzją"

Magdalena Stępień niedawno wyznała, że mając 21 lat, wyszła za mąż. Jedna z internautek postanowiła zapytać ją, czy ma dziecko z pierwszego związku. "Oliwier był moim jedynym dzieckiem!" - napisała Stępień. Celebrytka przyznała też, że z byłym mężem ma dziś dobre relacje. "Z moim mężem byliśmy bardzo młodzi, podjęliśmy decyzję o ślubie bardzo szybko, co było złą decyzją. W praniu wyszło, że nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Dziś jesteśmy na stopie koleżeńskiej, on ma nową rodzinę, jest szczęśliwy, a ja im bardzo kibicuję. Żadne z nas nie ma do siebie żalu za przeszłość i tak powinno być" - podsumowała na Instagramie. Więcej przeczytasz tutaj.

