Marianna Schreiber jeszcze kilka miesięcy temu wysłała list do prezydenta Płocka, aby zablokować galę freak fight Clout MMA 2. "Czy pan prezydent chce promować miasto przez patologię? A co, jeżeli kobieta dozna ciężkich urazów wewnętrznych? Wynajem miejskiej hali na taką imprezę ośmiesza miasto i wzywam pana Prezydenta do zmiany decyzji" - oznajmiła w korespondencji. Jak się okazuje, żona ministra PiS szybko zmieniła zdanie i pod koniec grudnia sama zawalczy w oktagonie. Żona polityka zmierzy się z Moniką Laskowską, a dziennikarze już podkręcają emocję i okrzyknęli udział Schreiber jako najgłośniejszy debiut roku. Właśnie odbyło się jedno z wydarzeń promujących galę i Schreiber już narobiła sobie wrogów. Wygląda na to, że chętnych na bycie jej oponentką w oktagonie będzie jeszcze więcej. Już ostrzy sobie na nią pazurki kontrowersyjna Laluna. Między paniami doszło do starcia.

Zobacz wideo Lipińska otrzymała propozycje walki we freakach. Więcej pieniędzy od Fabijańskiego?

Marianna Schreiber już namierzyła kolejną potencjalną oponentkę. Zawalczy z Laluną?

Marianna Schreiber już 29 grudnia zadebiutuje na gali Clout MMA. Do wydarzenia pozostały jeszcze dwa tygodnie, ale już zrobiło się gorąco. Żona polityka PiS podczas spotkania z widzami usłyszała kilka nieprzyjemnych słów od Laluny, która zasłynęła udziałem w programie "Królowe życia" stacji TTV i ma już za sobą kilka walk w oktagonie. Schreiber nie pozostała jej dłużna i tak zrodził się nowy konflikt.

Po nieprzyjemnej wymianie zdań panie miały okazję zobaczyć się na żywo podczas realizacji specjalnego wydania programu promującego galę Clout MMA, gdzie uczestnicy zabrali się za przygotowanie świątecznych potraw. Obie uczestniczki siedziały niedaleko od siebie i Schreiber wykorzystała ten moment, aby się odgryźć. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła na granie, na którym wskazuje palcem na siedzącą z tyłu Lalunę i dodaje kilka prowokacyjnych słów.

Zaraz będziemy zaczynać nagrywanie programu, a za mną siedzi, o, największa atencjuszka w Polsce, już sami wiecie, kto to jest. Trzymajcie kciuki, bo będzie to duże wyzwanie dla mnie - podkreśliła Schreiber.

Ta publikacja rozjuszyła Lalunę, która postanowiła od razu zareagować. - Malutkie sprostowanie. Prosili nas, że ma być świątecznie, miło, wesoło. Podeszłam, jak zwykle z kulturą, grzecznie, normalnie. Weszła tutaj i za moimi plecami nagrała mnie, że siedzi największa atencjuszka w Polsce i wrzuciła to sobie na Instagram. No ku*wa, nie zostawię (...) - oznajmiła rozjuszona Laluna. Na tym nie koniec konfliktu, który dopiero zaczął się rozkręcać. Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym widać, jak celebrytka znana z "Królowych życia" agresywnie zwraca się do Schreiber. - No zapraszam tu panią, pani atencjuszko z PiS-u. Ku*wa, zaraz będziesz miała po gotowaniu. (...) - prowokowała Laluna. Wygląda na to, że już kroi się kolejna walka, a producenci programu z pewnością z satysfakcją zacierają ręce. Nic tak nie napędza oglądalności, jak ognisty konflikt między uczestnikami.

Marianna Schreiber fot. www.instagram.com/marysiaschreiber

Marianna Shreiber zaatakowana przez Lalunę. "Napluła na mnie i wyrzuciła mi telefon"

Marianna Shreiber postanowiła o całym wydarzeniu opowiedzieć w sieci. Udostępniła krótki materiał wideo ze starcia z Laluną. Na wideo widać, jak celebrytka w akcie wściekłości rusza w kierunku Schreiber. Żona polityka PiS w opisie dodała, że została przez nią zaatakowana. "Laluna zaatakowała mnie, napluła na mnie i wyrzuciła mi telefon, na skutek czego cały pękł. Klasa i kultura drodzy państwo. Mówiłam: każdy sam sobie wystawia świadectwo" - podsumowała.

