George Michael to gwiazda wielkiego formatu, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Święta coraz bliżej i z pewnością każdy z nas przynajmniej raz zdążył już przesłuchać jeden z największych hitów lidera Wham! - "Last Christmas". Życie muzyka nie zawsze było tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Wokalista przez lata zmagał się z lękiem, który bezpośrednio był związany z jego orientacją. Piosenkarz ukrywał swoją seksualność tak długo, jak było to możliwe. Co było powodem takiego zachowania i dlaczego Michael zmienił zdanie? Więcej zdjęć George'a Michaela znajdziesz w galerii na górze strony.

Cała prawda o życiu George'a Michaela. "Miał paranoję na punkcie prywatności"

Jakiś czas temu na platformie Netflix pojawił się film dokumentalny opisujący życie muzyka. To właśnie w nim ujawniono, jak przebiegała wewnętrzna walka piosenkarza z ujawnieniem swojej tożsamości. - Kiedy zdałem sobie sprawę, że jest to część mojej seksualności, której nie mogę zignorować, poszedłem do Andrew. Powiedziałem, że porozmawiam z mamą i tatą, ale usłyszałem, że to może nie być najlepszym pomysłem. Nie sądzę, żeby próbowali chronić siebie czy swoje kariery. Zrobili to z myślą o moim ojcu, który mógłby źle zareagować na takie wyznanie - mówił Michael. Przyjaciel muzyka, Andrew Ridgley, przyznał, że wyznanie wokalisty nie miało żadnego wpływu na ich relację. Mimo wsparcia ze strony bliskich z zespołu, Michael, który chciał przyznać się do swojej orientacji, stracił odwagę i nie mógł jej odzyskać przez wiele lat. "Konflikt wewnątrz George'a, który wiedział, że jest gejem, ale musiał okłamywać nie tylko świat, ale także najbliższych, był źródłem wszystkiego, co miało nadejść. Miał paranoję na punkcie swojej prywatności. Bał się, że ktokolwiek o czymkolwiek się dowie. Myślę, że całe jego życie opierało się na tym strachu i, że nigdy się z tym nie uporał" - cytowano przyjaciela piosenkarza w biografii "George Michael. A Life". Strach przed ujawnieniem był na tyle paraliżujący, że Michael nie potrafił nawet odwiedzić swojego umierającego na AIDS partnera, z którym był związany od 27. roku życia.

Wham! 1984-1985 Dlaczego George Michael tak długo skrywał swoją orientację? W przeszłości go aresztowano. Fot. Wikimedia Commons

George Michael został aresztowany za "lubieżne czyny". Coming outu dokonał rok później

W 1997 roku artystę zatrzymała policja za "czyny lubieżne" w publicznej toalecie z mężczyzną. Od tego momentu wokół piosenkarza zaczęły narastać plotki, które coraz trudniej było zwalczyć. W 1998 roku George Michael dokonał coming outu w wywiadzie dla stacji CNN. Muzyk opowiedział również o swoim związku z przedsiębiorcą Kennym Gossem. Wyznanie piosenkarza w żaden sposób nie wpłynęło negatywnie na jego karierę. Wręcz przeciwnie, wiele znanych osób ze świata show-biznesu wspierało Michaela po tym osobistym wyznaniu, które przetarło ścieżki również innym artystom. Niestety wewnętrzna walka, którą toczył lider Wham! przyczyniła się do wieloletniej depresji, która z kolei wywołała uzależnienie od narkotyków i alkoholu. To właśnie te problemy miały być powiązane ze śmiercią artysty w 2016 roku. ZOBACZ TEŻ: George Michael latami walczył z uzależnieniem od pigułek gwałtu. "Sprowadziło go to na nowy poziom autodestrukcji"

