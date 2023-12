13 grudnia Donald Tusk został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę na urząd premiera RP. Uroczystość odbyła się w pałacu prezydenckim, a po złożeniu roty przysięgi i stosownych podpisów przez premiera i ministrów zrobiono pamiątkowe zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Miny Andrzeja Dudy szybko stały się hitem w sieci, a grymas na twarzy prezydenta z pewnością przejdzie do historii. Od tego wydarzenia minęło już kilka dni i Donald Tusk powoli zadomawia się w nowym gabinecie. Na Instagramie pokazał, co zabrał ze sobą. Z pewnością będzie przytulnie.

Zobacz wideo Donald Tusk rozmawiał z Januszem Kowalskim. Mamy nagranie

Donald Tusk już zadomawia się w nowym gabinecie. Zabrał ze sobą pudełko pełne skarbów

Donald Tusk z werwą wparował do nowego gabinetu z pudełkiem pełnym pamiątek i skarbów. - Chodźmy do gabinetu. Czas się rozpakować - oznajmił zadowolony. Co nowy premier zabrał ze sobą? Oczywiście nie zabrało zdjęć najbliższych. Ramka z rodzinną fotografią jako pierwsza pojawiła się na biurku Tuska. - One towarzyszą mi całe życie - pdkreślił. Na tym nie koniec, premier ma też liczne pamiątki i znaleziska, w tym m.in. rysunek wilka, który otrzymał w prezencie od serdecznych przyjaciół i pamiątkowy kamyczek z wakacji. - Przez ostatnie dwa lata przynosił mi naprawdę bardzo dużo szczęścia i nazywam ten kamyczek "okiem opatrzności". A to jest smok, to też znalazłem na którejś z plaż. Ręka ludzka tego nie dotknęła, ale zobaczcie jaki - dodał.

Wśród skarbów nowego premiera pojawiło się też więcej przedmiotów z przesłaniem takich jak m.in. rękawice bramkarza. - Od kumpla z boiska dostałem jeszcze. Dał mi i powiedział "Od teraz będziesz bronił polskich spraw". Będę robił wszystko, jak potrafię najlepiej - oświadczył Tusk. W nagraniu pojawiły się też drobne aluzje, jak choćby książka "Upadek Cesarstwa Rzymskiego", która wylądowała na komodzie w jego gabinecie. Pokazując ją, polityk subtelnie mrugnął do fanów okiem. Premier zadbał też o dekorację ścian i drzwi. W gabinecie już szuka miejsca dla swojego ulubionego plakatu - grafiki przedstawiającej Sopot, a na drzwiach pojawiła się wyjątkowa wizytówka, na której premier widnieje jako "dziadek". Autor tego arcydzieła jest mu dobrze znany. Nagranie znajdziecie na dole strony .

Nie mógłbym zapomnieć. Mój Michałek, najmłodszy wnuk obiecał, że mi zrobi wizytówkę na drzwi no i mam świetną wizytówkę - dodał Donald Tusk.

Donald Tusk Fot. Michal Dyjuk / AP Photo

Donald Tusk urzekł wyborców. "Wspaniale oswojenie i odczarowanie symbolami dobra i szczęścia gabinetu cynicznego kłamstwa i obłudy"

W komentarzach pod filmikiem opublikowanym przez Donalda Tuska od razu dało się poczuć ogromny entuzjazm. "Wreszcie normalność i fajny gość na stanowisku premiera!", "Właściwy człowiek na właściwym miejscu ", "Jaka przyjemna odmiana po zadufanych w sobie paniach i panach z PiSu", "Rozpakowujemy się wraz z panem i mościmy na długie, długie lata" - czytamy. Wśród komentarzy pojawił się także wpis Anny Nowak Ibisz. "I tak wygląda normalność, a nawet znacznie więcej! W tym pudełku są najważniejsze rzeczy, o których wielu może tylko pomarzyć: jest miłość, ukochanie bliskich i miejsc bliskich sercu, a także wzruszenie, czyli wizytówka dla dziadka. Wspaniale oswojenie i odczarowanie symbolami dobra i szczęścia gabinetu cynicznego kłamstwa i obłudy. Niech nasze głosy oddane 15.10 mają podobną moc - moc wielkiego zaufania, moc szczęścia" - dorzuciła prezenterka.

