Aneta Kręglicka zdobyła swoją popularność dzięki wygranej w prestiżowym konkursie piękności. Polka w wieku 24 lat została Miss Świata, a wcześniej musiała pokonać mnóstwo pięknych kobiet na etapie krajowym. Obecnie Kręglicka ma 58 lat i mimo wieku, który mógłby się wydawać "emerytalnym" w zawodzie modelki, wciąż pozostaje aktywna w świecie mody. Nie tak dawno Miss Świata zrobiła furorę na pokazie Macieja Zienia. Polska bizneswoman ma też swoją własną fundację i działa w obszarze PR-u. Niektórych fanów może zaskoczyć fakt, że Kręglicka wcale nie chciała wziąć udziału w wyborach Miss. Co ją skłoniło do podjęcia ostatecznej decyzji? Więcej zdjęć Anety Kręglickiej znajdziesz w galerii na górze strony

Aneta Kręglicka została Miss Świata w wieku 24 lat. Do udziału w konkursie namówiły ją koleżanki

Warunki Kręglickiej do bycia modelką były niepodważalne. Gwiazda imponowała nie tylko urodą, ale także oczekiwanymi wtedy wymiarami. Konkurs piękności nie był jednak jej największym marzeniem. - Nigdy nie marzyłam o tym, żeby być miss, nigdy nie obserwowałam tych konkursów. Zdarzyło mi się to, bo jedna z moich koleżanek z zespołu tanecznego wystartowała w tym konkursie. Dziewczyny namawiały mnie do tego, że teraz ja powinnam o tym pomyśleć - powiedziała kiedyś w wywiadzie dla portalu Flesz News. Fani i obserwatorzy konkursu do tej pory wspominają udział Kręglickiej, która według nich była bezkonkurencyjna. - Miałem do czynienia w tym konkursie z tysiącem młodych kobiet przez lata i ją najlepiej wspominam - powiedział "Przeglądowi" projektant Jerzy Antkowiak.

Aneta Kręglicka Aneta Kręglicka została pierwszą polską Miss Świata. W konkursie nie chciała wziąć udziału. Fot. @KAPiF.pl

Aneta Kręglicka wcale nie miała zamiaru jechać na wybory Miss Świata

Wygrana w Polsce była dla Kręglickiej sporym zaskoczeniem. Tuż po otrzymaniu tytułu Miss Polski, modelka pojechała do Japonii reprezentować kraj w konkursie Miss International, gdzie ostatecznie zajęła drugie miejsce. Zaraz po nim miały odbyć się wybory Miss Świata, na które Kręglicka nie chciała jechać. - Po pięciu czy sześciu tygodniach w Japonii (...) byłam zmęczona. Wolałam, żeby biuro Miss Polonia wysłało pierwszą wicemiss, Agnieszkę Angelo. Ale gdy Julia Morley, żona twórcy konkursu Miss World, zobaczyła moje najnowsze zdjęcia z Japonii, poprosiła, by do Hongkongu wysłać właśnie mnie. Po ledwie pięciu dniach spędzonych w domu znów musiałam lecieć do Azji - opowiedziała w wywiadzie dla PAP-u w 2020 roku. Jak widać, decyzja o udziale w konkursie, choć trudna, okazała się niezwykle trafna. Udział w wyborach był dla modelki okazją do zwiedzenia całego świata, a kolejne sukcesy przyniosły większą rozpoznawalność i lepsze kontrakty. ZOBACZ TEŻ: Aneta Kręglicka świętuje urodziny syna. Aleksander ma już 23 lata i urodę godną modela

Aneta Kręglicka i Piotr Adamczyk Aneta Kręglicka została pierwszą polską Miss Świata. W konkursie nie chciała wziąć udziału. Fot. KAPiF.pl

