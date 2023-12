Sebastian Fabijański poznał Mariannę Zydek w 2015 roku na planie filmu Filipa Bajona "Kamerdyner", w którym wcielili się w kochanków. Po lata aktorzy spotkali się w pracy ponownie. Tym razem przy okazji nowej produkcji Polsatu - "Grzechy sąsiadów", która porusza temat otwartych związków. Co ciekawe, ich bohaterowie - Szczepan i Ewa - też lądują w pewnym momencie w łóżku. Jak pracuje się z Sebastianem? O tym opowiedziała Plotkowi jego ekranowa kochanka. Smaczku dodaje fakt, że przed laty tych dwoje łączono też w życiu prywatnym.

Marianna Zydek o kulisach pracy z Fabijańskim. "Jest diwą"

Gdy Marianna Zydek i Sebastian Fabijański grali przed laty w "Kamerdynerze", niektóre media przypisywały im krótki romans. Para nigdy nie potwierdziła tych doniesień, ale pozowała razem do zdjęć przy okazjach promocyjnych dzieła Filipa Bojona. Gdy spotkali się po latach na planie "Grzechów sąsiadów", na pewno w swoim towarzystwie czuli się bezpieczniej, o czym zapewniła nas sama zainteresowana. Tym razem nie stanęli już jednak razem na ściankę, przy okazji konferencji prasowej serialu. Marianna nie szczędziła Sebastianowi miłych słów. - To zawsze pomaga, jak znamy się już wcześniej, lubimy się i znowu lądujemy przed kamerą. To na pewno było pomocne, bo wiedzieliśmy, jak na siebie reagować. Gdybym nie znała Sebastiana, to inaczej podchodziłabym do naszego zbliżenia na ekranie - przyznała w rozmowie z Plotkiem i zdradziła, jak pracuje się z Fabijańskim.

On jest bardzo wrażliwy w pracy. Jest też swojego rodzaju diwą. Wiele rzeczy się na to składa. Niektórzy ludzie mają swój charakterystyczny styl bycia i Sebastian też go ma. Na pewno jest on bardzo ekscytujący. Temat Sebastiana jest zawsze gorący i to działa. On doskonale wzbudza emocje i porusza innych. Trudno go nie zauważyć. Dokładnie wie, jak wzbudzać te emocje. Jest w tym świetny - powiedziała Plotkowi Marianna Zydek.

Marianna Zydek na konferencji serialu 'Grzechy sąsiadów'. Fot. Kapif.pl

Sebastian Fabijański ma kaprysy w pracy?

Przy okazji rozmowy z Marianną Zydek, próbowaliśmy podpytać aktorkę, co rozumie przez słowo diwa, którego określiła w stosunku do kolegi z pracy. - Diwa kojarzy nam się często z różnego rodzaju kaprysami i wymaganiami. Czy tak jest w przypadku Fabijańskiego? - dopytał nasz dziennikarz. - To się zdarza. Ale zostawię to dla siebie - dodała krótko aktorka. Jesteście zaskoczeni? "Grzechy sąsiadów" od kilku dni można oglądać już na platformie Polsat Box Go. To wielowymiarowa opowieść o relacjach, pożądaniu, ludzkich słabościach i szukaniu siebie. Serial porusza tematy, które dla wielu nadal są tabu. Zarówno fani akcji, jak i romansu znajdą tu wątki dla siebie. W rolach głównych poza Mariannę Zydek i Sebastianem Fabijańskim, można zobaczyć Jowitę Budnik, Michała Żurawskiego, Martę Żmudę Trzebiatowską i Mirosława Bakę.

